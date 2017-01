Prima de la befana... – Di Cornelio Galas

02/01/2017

Fim a l'Epifania, che tute le feste (per fortuna) la le porta via, l'è 'n casìm

Cramento, le finirà, prima o dopo 'ste feste, che te tóca strénzer le mam (barèa: le avrài lavàde po'?), far auguri anca a quel che 'l te stà chì (ma no se pòl mandarlo 'n móna... el conós la to spósa), tiràr fòra i biciéri del servizi che i t'ha regalà al matrimoni per i suoceri, che dopo, se sa, i se róte nela lavastoviglie.

Ensóma, fim a l'Epifania che tute le feste (per fortuna) la le porta via, l'è 'n casìm.

En dàmela e tòmela.

El cugnà, la cugnàda, el neó, la neóda.

Ma è vanzà en tòch de zelten? Và zò bàs che forsi gh'è ancora en panetóm.

E quel che l'ultim de l'am... ah gh'era um che sonéva mal.

E po' tuti engiomài a balar... e quel che i gà sgrifà la machina (“ma se pòl?”) nel parchegio: almem meter en biglietìm...

E quel che osc'ia, te l'avevo dit mì che no l'era propri el caso de nar a Istambùl en sti dì...



No gh'è tiràche che tegna.

Te arivi vers el sei de zenèr che no te ghe la fai pù. Po' ariverà – a darte el colp giust, l'ultim – le tasse, le boléte da pagar, l'asicurazióm, el ból de la machina, el passapòrt, le spese del bocia per l'università, cramento de cólp i se mete tuti d'acordo per farte paìr quel che t'hai ciapà co la tredicesima.

«No hat més via quei soldi en pù? Bravo, eco chì 'l cónt.»

Zenèr l'è 'n més che no finìs mai. L'è longa dal sei al trentùm.

Pàr che no ariva pù el dì del stipendio, de la pensiom.

Entant la và de vanzaròti. «Scólteme mi, scólteme mi... se su na féta de panetom te ghe meti 'l buro e 'n po' de zucher a vel...».

Te te trovi de colp coi amizi che varda envanti: «Che 'n dirésset se a Carneval ne vestIssem da... da Renzi?».

Te i vardi, te i rivardi. E po': «Ma né 'n móna valà...»

© Riproduzione riservata