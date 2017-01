Ladri di biciclette a Madonna Campiglio: un denunciato

03/01/2017

Ma, differentemente dal film di Vittorio De Sica, si tratta di un modello da 7.000 euro

I Carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio, dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Riva del Garda, nel corso di servizi di controllo del territorio coordinati dal Comando Provinciale di Trento per la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato una persona per ricettazione.

La sera di S. Silvestro un Campigliano ha contattato i Carabinieri della Stazione del posto per denunciare il furto della propria bicicletta da corsa marca «Fondriest», un modello di alta gamma del valore di 7.000 euro.

Come si vede, dunque, non siamo nel periodo di indigenza che ha seguito l’immediato dopoguerra, quando De Sica ha girato il film «Ladri di biciclette». Qui si parla di veri e propri gioielli.



Sono iniziate subito le ricerche del velocipede e proprio questa notte i militari sono riusciti ad intercettare un giovane Bresciano, 24enne operaio incensurato, in vacanza con amici per le festività, che a bordo della propria auto aveva la bicicletta, smontata e occultata sotto i bagagli.

Dopo aver tentato di convincere i militari che fosse la sua, si è dovuto arrendere quando i militari gli hanno mostrato la foto della bici fornita dal proprietario.

Differentemente dai tempi di De Sica, però, il ladro non è stato arrestato ma solo denunciato.

Proprio il proprietario, un commerciante di Campiglio, subito contattato per la restituzione, ha ringraziato i militari convinto di non rivedere più la sua bicicletta.

Questa attività si inserisce nel quadro dell’intensificazione dei servizi di prevenzione svolti nella località turistica, in questo periodo particolarmente frequentata.

© Riproduzione riservata