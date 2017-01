Raccolta rifiuti: «Importante rispettare i giorni di esposizione»

03/01/2017

Il comune di Trento ricorda che sbagliare i giorni di raccolta è un'infrazione sanzionata

Il Servizio Urbanistica e ambiente raccomanda ai cittadini il rispetto del corretto giorno di esposizione dei vari tipi di rifiuti, in particolare degli imballaggi leggeri.

L'esposizione in giornate diverse da quelle indicate nel calendario, recapitato ad ogni famiglia assieme al buono per il ritiro della dotazione di sacchetti per il nuovo anno, talvolta anche con molti giorni di anticipo rispetto al giorno di prelievo da parte di Dolomiti ambiente, provoca infatti situazioni di degrado e disagio, oltre a favorire il proliferare di topi e altri animali.

L'articolo 5 del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, recentemente modificato dal consiglio comunale, prevede il divieto di esposizione di sacchetti e contenitori su area pubblica, in punti concordati con il gestore, prima delle ore 18 della sera antecedente il giorno di raccolta e obbliga al ritiro dei contenitori entro le ore 20 del giorno di raccolta.

La polizia locale effettua regolari controlli, la sanzione per la violazione dell'articolo 5 del regolamento (esposizione di sacchetti e contenitori in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario) è pari a 54 euro, mentre per la violazione dell'articolo 10 (divieto di utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati e di utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati) la sanzione ammonta a 108 euro.

