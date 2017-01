Anche per i Carabinieri i crimini in Trentino sono in calo

03/01/2017

Nessun omicidio, 61 rapine quasi tutte improprie, 6.754 furti (nel 2015 sono stati 8156) e 556 scoperti(446), reati per stupefacenti sostanzialmente immutati

Il colonnello dei carabinieri Luca Volpi.



A fine anno la questura di Trento aveva tracciato la situazione come appariva dalle proprie carte, oggi è stata la volta dei Carabinieri che, come si sa, coprono l’80% del territorio provinciale.

Anche per i Carabinieri la situazione è in miglioramento. I reati sono calati dagli oltre 19mila del 2015 ai meno di 15.000 del 2016. A fronte del calo dei reati commessi è invece aumentato il numero di colpevoli scoperti: dai 2.848 casi risolti nel 2015 si è passati ai 2911 del 2016.

Purtroppo appare che più della metà dei reati è stata commessa da extracomunitari.







Le rapine del 2016 sono state le stesse del 2015: 61. E stesso numero anche quello dei casi risolti: 33. Di queste 61, peraltro, solo due sono le rapine così come le intende la gente. Le altre sono state rapine «improprie», cioè furto con resistenza o minaccia.

I furti restano alti, anche se in calo: dagli 8.156 del 2015 si è scesi ai 6.754 del 2016. Anche in questo caso aumentano i casi risolti: dai 446 dell’anno precedente, si è passati ai 556 del 2016.







I reati legati allo spaccio degli stupefacenti sono rimasti sostanzialmente costanti, mentre la droga più diffusa (sulla base delle sostanze sequestrate) è l’hashish.

Due, purtroppo, i decessi per overdose, contro i tre del 2015. Troppi comunque.

Aumentate anche le denunce per stalking e per violenza di genere. Le vittime cominciano avere più fiducia nelle divise.





Furti.



In crescita l’attività delle altre branche dell’Arma.

Il Nucleo Anti Sofisticazioni (NAS) ha effettuato 1.722 ispezioni, accertando 568 infrazioni e sequestrando merce per 7 milioni e 683.768 euro.

Perlopiù si tratta (sic!) di medicinali, seguiti da bevande e alimenti.

Nell'attività di prevenzione si segnala che i controlli per la socurezza stradale sono stati quasi 120.000, con 686 patenti ritirate.





