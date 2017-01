Rovereto: saranno i dipendenti a costruire il proprio piano

03/01/2017

La Formazione del personale è una delle scelte adottate dal Comune per migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza

Investire nell'arricchimento, nell'aggiornamento e nella riqualificazione delle competenze interne: è la naturale conseguenza del riassetto della struttura organizzativa comunale approvato ad agosto 2016 dalla Giunta Comunale.

L'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, è stato sin dalle premesse «costruito» mettendo in primo piano la promozione e valorizzazione delle risorse umane in vista di un pieno coinvolgimento nella nuova organizzazione da parte di tutti i dipendenti.

Formazione e l'aggiornamento professionale sono dunque due parole chiave dell'ammodernamento della macchina comunale.

Va da sé che avere personale motivato sia strategico per raggiungere gli obiettivi strategici e migliorare così la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza (il processo, inteso come «leva strategica» è peraltro coerente con lo stesso DUP - Documento Unico di Programmazione 2017-2019).



A pochi mesi dal varo del processo ri-organizzativo, arriva un altro importante tassello: la riqualificazione delle capacità e competenze professionali del personale interno.

Originale e per certi versi inedito il percorso: saranno chiamati gli stessi dipendenti a costruire il proprio fabbisogno formativo.

Che l’aggiornamento sia un’esigenza è evidente: sono cambiate delle leggi, sono state emanate nuove circolari e procedure ed inoltre con il rinnovo della dirigenza e con la nuova struttura organizzativa comunale, vi è stato contestualmente anche il passaggio di alcuni dipendenti ad altro servizio. Inoltre sono stati individuati progetti speciali e posizioni di progetto, quali nuovi strumenti organizzativi.

A tal fine uno degli ultimi adempimenti della Giunta Comunale nella seduta del 27 dicembre scorso è stata l’approvazione – su indicazione della Direzione Generale - di un articolato programma di formazione il cui obiettivo è favorire l’aggiornamento e lo sviluppo professionale del capitale umano, per la realizzazione di obiettivi di innovazione interna all'ente.

In passato, nel redigere la propria offerta formativa, il Comune di Rovereto ha sempre dato la preferenza a quelli offerti dall'Area Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini per il livello dei docenti e perchè i corsi organizzati a Trento, o sul territorio provinciale, consentono risparmi sulle spese di trasferta.



Sulla scorta di questo rapporto pluriennale di collaborazione, il Comune ha deciso di continuare ad avvalersi del supporto dell'Area Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini.

Sarà compiuta una rilevazione specifica dei fabbisogni formativi del personale comunale e redatto un piano formativo esaustivo e strutturato, che Palazzo Pretorio si augura sia costruito in modo condiviso e compartecipato, con il coinvolgimento di tutto il personale comunale ad ogni livello.

E questo significa che saranno anche i dipendenti ad indicare gli ambiti in cui intendono spendersi.

Dunque non un piano calato dall’alto. La predisposizione del piano formativo del comune di Rovereto è stata approvata con delibera n. 219 del 27/12/2016.

L'obiettivo dell'Amministrazione è infatti la co-costruzione di un piano della formazione efficace e utile ad accompagnare e supportare il personale nel cambiamento organizzativo in atto, ampliando le competenze dei dipendenti, incidendo sulla cultura interna all'ente e migliorando le risposte e i servizi a favore dei cittadini.

