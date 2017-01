«Il viaggio di Giovannino», spettacolo di Teatro ragazzi

03/01/2017

Il lavoro dei fratelli Caproni, ispirato alle filastrocche di Rodari, arriva al Teatro di Pergine domenica 8 gennaio ore 16

>

«Giovannino Perdigiorno è un grande viaggiatore, viaggia in automobile, in moto, in monopattino, a piedi, in aeroplano, viaggia in dirigibile, col carrettino a mano, con il treno diretto e con l'accelerato, ma un paese perfetto non l'ha ancora trovato...»

Giovannino cerca un paese perfetto dove gli errori non esistono e viaggia, attraversando paesi fantastici, incontrando persone di razze diverse, che hanno nasi a forma di pipa o che rimbalzano come palle di gomma che vivono nei frigoriferi o in case di cioccolata.

Ogni volta impara qualcosa e capisce che l'esperienza del viaggio è più importante di qualsiasi perfezione, perché ti fa crescere.

Impara che nel viaggio tutto è compreso, anche l'errore, e quando si sbaglia è un po' come cadere... tuttavia un buon viaggiatore trova sempre la forza di rialzarsi e proseguire nel suo cammino.





Temi prevalenti

Il viaggio di Giovannino è uno spettacolo poetico e divertente, che tratta due temi , il viaggio come esperienza di vita, e l’incontro, visto come aper-tura alle razze e alle culture diverse.

Pensato per i piccoli spettatori, alle prese con il loro primo vero viaggio fuori dalle mura domestiche, la scuola, dove attraversano esperienze importanti per la loro crescita, prima fra tutte la relazione con i propri simili.



Riferimenti all’esperienza del bambino

Il bambino viene accompagnato dall’attore nelle filastrocche di Rodari, dove tutto viene trattato con estrema fantasia, ed è proprio quest’ultima il veicolo principale di relazione nel mondo infantile.



Fonti utilizzate

Oltre a «I viaggi di Giovannino Perdigiorno» di Gianni Rodari abbiamo utiliz-zato musiche di autori diversi percorrendo un viaggio tra i generi musicali, che vanno dal jazz di Trovesi, passando per la musica country, fino alle ban-de circensi.



Tecniche e linguaggi teatrali utilizzati

Le tecniche e i linguaggi sono: la narrazione in quanto modalità di raccon-to riconosciuta dal bambino, la pantomima come linguaggio universale del corpo, primo veicolo di gioco del bambino e la clownerie che si ispira al mondo infantile.



I fratelli Caproni presentano:

Il viaggio di Giovannino

età consigliata dai 6 anni

ideato, scritto e diretto da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti

interpretato da Andrea Ruberti

Teatro comunale di Pergine

Domenica 8 gennaio ore 16

© Riproduzione riservata