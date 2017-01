Al via «XX GENERATION - #ilsabatoserachefai?»

03/01/2017

Nuovo progetto all'interno del tavolo giovani di zona «Ambra» che unisce i comuni di Mori, Ala, Brentonico, Ronzo - Chienis e Avio

Dei suoi quasi 10.000 abitanti, Mori conta circa 600 persone tra i 14 e i 19 anni.

È a questa particolare fascia che si rivolge il progetto «XX GENERATION - #ilsabatoserachefai?», ideato all'interno del piano giovani di zona «Ambra» che unisce i comuni di Mori, Ala, Brentonico, Ronzo - Chienis e Avio.

Il progetto è proposto dal Comune di Mori e collaborano tutte le associazioni afferenti al tavolo comunale per le politiche giovanili.

L'iniziativa prevede la realizzazione di tre «percorsi/laboratori» e la costruzione di un evento finale che avranno come tema il sabato sera.

Sono in programma quattro fasi. La prima, tra gennaio e fine febbraio, sarà centrata sulla comunicazione e promozione dei percorsi/laboratori, con l'utilizzo dei canali tradizionali e dei social network.



La seconda, tra marzo e aprile, è costituita da tre «percorsi/laboratori» durante i quali i giovani racconteranno il loro sabato sera oppure ciò che sognerebbero.

La terza fase prevede la restituzione del percorso in un momento collettivo pubblico e condiviso, dove verranno portate all'attenzione della comunità le istanze e i contenuti sviluppati, con la proiezione dei videoclip realizzati, i risultati concreti delle attività grafiche, le performance legate al corpo. La quarta fase sarà quella della valutazione dell'esperienza.

Al progetto, il Comune di Mori contribuisce anche con 1.043,75 euro, altrettanto arriverà dai Comuni aderenti ad Ambra mentre 2.087,50 euro sono a carico della Provincia.

Per l'assessore alla politiche giovanili, Patrizia Caproni: «Progetti per i giovani ma, soprattutto, progetti pensati e portati avanti dai giovani. È del resto la filosofia dei tavoli proposti dalla Provincia, è in questo modo che si creano cittadini consapevoli del proprio ruolo e del proprio potenziale. Si tratta di progetti che cercano di intercettare i gusti dei ragazzi: collaborare per un obiettivo diventa così un piacere, oltre che un'importante occasione di formazione e crescita.»

