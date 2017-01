La Giustizia straordinaria nell’Italia occupata 1943-1945

03/01/2017

L'ultimo numero della rivista «Geschichte und Region/Storia e regione» sarà presentato il 10 gennaio alla biblioteca Teßmann a Bolzano

La copertina dell'ultimo numero della rivista.



È dedicato alla Giustizia straordinaria nell’Italia occupata 1943-1945 l’ultimo numero della rivista «Geschichte und Region/Storia e regione», che sarà presentato martedì 10 gennaio alle 20 alla biblioteca provinciale Teßmann in via Diaz a Bolzano.



Il numero monografico della rivista si occupa delle diverse forme di giustizia esistenti parallelamente in Italia tra 1943 e 1945: la giustizia partigiana, la giustizia delle forze di polizia e delle SS germaniche che si esercita contro i soldati italiani, la giustizia militare della Repubblica sociale italiana contro i disertori, la giustizia alleata contro i civili e, non da ultimi, i tribunali speciali istituiti dai tedeschi a Trieste e Bolzano.

Tutto ciò, come noto, a seguito dell'8 settembre 1943, una data centrale per la storia italiana: alla firma dell’armistizio con gli Alleati segue infatti l’occupazione nazista dell’Italia settentrionale. A partire da quel momento il Paese risulta spaccato in due.



Alla presentazione del numero, Tullio Omezzoli (curatore e storico dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta) introdurrà in termini generali questo complesso argomento, a seguire Kerstin von Lingen (curatrice e storica al cluster «Asia and Europe in a Global Context» dell'università di Heidelberg) si occuperà più da vicino del Tribunale speciale di Bolzano, approfondendo il contesto in cui nacque, gli ambiti di intervento, i profili delle persone che vi svolsero la loro attività, la durezza delle pene comminate.

L'iniziativa è della biblioteca provinciale Teßmann in collaborazione con «Geschichte und Region/Storia e regione».

