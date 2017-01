Incendio boschivo sul Colle: sopralluogo dell'assessore Schuler

03/01/2017

L'assessore provinciale alla protezione civile si è recato di persona sopra Bolzano teatro di un incendio boschivo

Il punto della situazione sull'incendio boschivo sotto il Colle di Villa è stato fatto nel pomeriggio dall'assessore provinciale Schuler con il direttore dell'ispettorato forestale Bolzano I Martin Schöpf e il responsabile in loco del corpo permanente dei vigili del fuoco Martin Gasser.

Grazie a 100 voli di elicottero ieri e 50 oggi sono stati trasportati in zona tra gli 800 e i 900 litri di acqua di spegnimento.

Dopo l'ultimo impiego dell'elicottero, intorno alle 15, circa il 95% dell'incendio risultava spento, tuttavia anche oggi viene confermato un monitoraggio notturno per prevenire eventuali focolai nel sottobosco.

L'assessore Schuler si è detto molto impressionato dall'efficienza degli interventi in un'area estremamente disagiata da affrontare: «Ancora una volta si è confermata la perfetta collaborazione tra le autorità, i volontari e i privati.»

Sul Colle in queste tre giornate sono stati impegnati il corpo permanente dei vigili del fuoco, la Forestale della Provincia, i vigili del fuoco volontari di Bolzano (gruppo Colle), i vigili del fuoco volontari di Laives, un elicottero di un'impresa privata e un elicottero della Guardia di finanza.

