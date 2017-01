La LILT cerca nuovi volontari in tutto il Trentino

03/01/2017

«Diventa volontario della Lega Italiana per la Lotta contro di Tumori onlus per lasciare il segno nel ben-essere della tua comunità»

Solo grazie all’aiuto dei suoi volontari LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori onlus riesce a creare quella rete di solidarietà e aiuto concreto che, già da molti anni, è attiva su tutto il territorio trentino in aiuto ai pazienti oncologici, alle loro famiglie, ma anche per la tutela della salute di tutta la comunità.

Il volontario è per LILT il «testimonial» speciale che, condividendo gli obiettivi dell’Associazione, può meglio trasmetterne i valori e divulgare i servizi utili.

Ma per continuare a crescere, LILT ha bisogno dell’aiuto più persone, che vogliano gratuitamente mettersi al servizio degli altri.

L’esperienza di volontariato fa crescere ed offre grandi soddisfazioni, è una risorsa preziosa che richiede un impegno serio e continuo e attraverso piccoli gesti contribuisce alla missione della LILT: vincere il cancro.



Il volontario LILT può rendersi utile in diversi ambiti, in tutto il Trentino

• in Sede, al Centro Prevenzione di Trento, nelle Delegazioni (a Rovereto, Cles, Tione, Cavalese, Cavedine, Borgo, Pergine, Mezzano, Riva) :

in aiuto alla segreteria e per l’accoglienza (personale o telefonica) di chi si rivolge a LILT; aiuto nell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di promozione dei servizi

• negli Ospedali di Trento e di Rovereto, al Centro di Protonterapia

a fianco del paziente (adulto e bambino) e della famiglia per un ascolto attivo, per compagnia e per piccoli gesti di aiuto concreto

• nelle strutture del Servizio Accoglienza

il volontario accoglie le persone, adulti e bambini, che richiedono ospitalità per il periodo delle terapie, offre spiegazioni ed indicazioni utili, si mette a disposizione per ascolto e compagnia, svolge le semplici pratiche burocratiche

• per la promozione e divulgazione di servizi, per l’organizzazione degli eventi

a queste attività può dedicarsi chi ha disponibilità ridotta di tempo (perché lavora, studia…) ma tutti i volontari LILT sono chiamati ad aiutare in questo ambito, fondamentale per far conoscere i servizi a chi ne necessita

• nel gruppo «Donna come Prima»

le volontarie che hanno già superato l’esperienza oncologica offrono ascolto, aiuto amichevole e solidale ed una testimonianza concreta alle pazienti.



Per diventare volontario LILT è richiesta un’età superiore ai 18 anni, la frequenza di un primo corso di tipo informativo seguito da un colloquio con lo psicologo LILT e da una formazione specifica.

Per informazioni, senza impegno: LILT, Corso 3 Novembre 134 Trento, tel. 0461.922733, info@lilttrento.it, www.lilttrento.it.

