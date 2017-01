Un anno di lavoro della Polfer sulla tratta Verona-Brennero

03/01/2017

Identificate 42.390 di cui 21.326 cittadini stranieri: di questi ultimi 1.799 sono risultati in posizione irregolare sul territorio nazionale

Gli Uffici Polfer della Provincia di Trento, nel corso dell’anno appena passato, hanno assicurato 1.496 servizi di vigilanza in Stazione e 263 scorte a treni viaggiatori nonché servizi di pattuglia automontata lungo la linea ferroviaria.

Nel corso dell’attività sono state identificate 8.232 persone di cui 3.296 stranieri.

Durante i servizi di prevenzione e di repressione dei reati è stata tratta in arresto 1 persona e 37 sono state denunciate a piede libero.

Nel corso dei servizi sono stati sequestrati 2,7 kg. di cocaina.



L’attività della Sottosezione Polfer di Trento si inserisce in un quadro operativo particolarmente impegnativo per il Compartimento Polfer per Verona ed il Trentino Alto Adige che ha affrontato il fenomeno dei migranti in transito verso il Nord Europa.

Una situazione che ha comportato la predisposizione di numerosi servizi dedicati comprese le c.d. scorte trilaterali svolte in collaborazione con le polizie tedesche ed austriaca, che partono proprio dallo scalo trentino.



Oltre ai servizi legati alla gestione del fenomeno migratorio, il Compartimento Polfer per Verona e il Trentino Alto Adige ha assicurato, nel complesso, numerosi servizi di prevenzione e repressione dei reati sia in uniforme che in abiti borghesi.

Nel corso del 2016, gli Operatori Polfer hanno garantito, complessivamente, 12.446 servizi di vigilanza scalo, 2.437 scorte a convogli ferroviari e sono stati assicurati 1.103 servizi antiborseggio in abiti civili sia a bordo treno che in Stazione.

Le persone identificate nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dei reati nell’intero Compartimento sono state 42.390 di cui 21.326 cittadini stranieri, 1.799 dei quali risultati in posizione irregolare sul territorio nazionale.

1.252 persone sono state denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria; 35 sono state tratte in arresto.

Sono stati sequestrati 5,4 kg di hashish, 35 gr. di eroina e circa 4 kg di cocaina.

Gli Uffici Compartimentali hanno svolto attività investigativa specialistica sugli incidenti ferroviari ed hanno elevato 256 sanzioni amministrative per violazioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria o al Codice della Strada.



Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno dell’allontanamento volontario di minori con il rintraccio di 26 adolescenti.

Il bilancio complessivo che si ricava dai dati dell’attività svolta nel 2016 evidenzia, rispetto al 2015, una diminuzione dei furti in danno dei viaggiatori pari al 5% .

