Il 5 gennaio 2016 nella chiesetta di Sopramonte

03/01/2017

Concerto dell’Epifania, una tradizione musicale che chiude le festività natalizie

Come è ormai consuetudine anche quest’anno il 5 gennaio, presso la chiesetta di Sopramonte alle ore 20.30, si svolgerà il consueto e atteso concerto dell’Epifania.

Organizzato del coro Voci del Bondone e con la partecipazione del coro Laboratorio Musicale di Ravina diretti entrambi dal Maestro Maurizio Postai, l’evento è un momento di incontro e condivisione musicale che per coristi e affezionato pubblico segna anche la fine delle festività natalizie.

Il concerto sarà anche l’occasione per parlare di solidarietà, fin dagli esordi infatti, il concerto è anche l’occasione pensare a chi è meno fortunato.

La raccolta di offerte libere anche quest’anno sarà destinata al progetto di sostegno del reparto di pediatria dell’ospedale St. Daniel Comboni a Wau, in Sud Sudan, progetto gestito dai missionari comboniani che da anni operano sul territorio garantendo assistenza e cure a mamme e bambini.

Oltre al coro Voci del Bondone e al Laboratorio Musicale di Ravina gli ospiti di

quest’anno saranno i The Breathless Brass, una giovane formazione di ottoni composta da sette musicisti che spazia dal blues al pop senza ma che non disegna la musica classica e da camera.



Il programma della serata

The Breathless Brass

Just a closer walk (spiritual)

What Child is this? (trad. nat.)

Hark! The herald angels (trad. nat.)



Coro Laboratorio Musicale

Dalla Messa in Re magg. Op. 86 (A. Dvorak)

Kyrie

Gloria



The Breathless Brass

Gaudete (trad. XVI sec.)

Silent night (pentatonix)

We three Kings (trad. nat.)

Ding dong! Merrily on high (trad. nat.)



Coro Voci del Bondone

Nenia di Gesù bambino (L. Pigarelli)

Silenzio di neve (M. Maiero)

La stella tua (C. Moser)

Alla grotta (F. Fantuzzi)

O mistero (M. Maiero)

Piccola canta di Natale (B. De Marzi)



A cori uniti

Stille Nacht (F. Gruber)

Oh holy night (A. Adam)



Cori e ottoni

Adeste fideles (arr. D. Willcocks)



CORO LABORATORIO MUSICALE

Costituitosi ufficialmente nel 1996 e attualmente composto da circa 25 elementi, il coro è diretto dal settembre 2004 dal Mº Maurizio Postai. Spesso accompagnato dall’orchestra «LaMus Ensemble» fondata dallo stesso direttore, il coro propone oggi un repertorio prevalentemente di carattere sacro.

Numerose nel corso degli anni le partecipazioni a rassegne, festival corali, spettacoli teatrali e concerti lirici.

Tra le esecuzioni con orchestra più significative si ricordano: Gloria di Vivaldi, Nelsonmesse di Haydn, selezioni dal Messiah di Händel, Gloria dalla Messa D678 di Schubert, Requiem di Mozart, Messa in sol magg. D167 di Schubert, Fantasia Corale e Messa in Do magg. Op. 86 di Beethoven, Kyrie e Benedictus dalla Messa n. 3 in Fa min. di Bruckner.

La più recente (ottobre 2016) ha visto il coro impegnato nell’esecuzione della Messa in re magg. op. 86 di Dvorak, accompagnato dall’orchestra Aurona.

Da oltre 10 anni il coro sostiene Amnesty International proponendo, in collaborazione coi gruppi Amnesty locali, il Concerto di Natale per Amnesty International in cui si affiancano la sensibilità per la musica e quella per la difesa dei diritti umani.



CORO VOCI DEL BONDONE

Si costituisce a Sopramonte nel 2004, sotto la direzione della maestra Pedrazzoli, a cui subentra nel maggio 2007 l'attuale maestro, Maurizio Postai.

Il coro è composto da circa 30 elementi, uniti dal desiderio di raccontare, attraverso il canto, le storie del popolo trentino e le sue tradizioni.

Nel corso degli anni il coro si è esibito in numerosi concerti regionali ed extraregionali Partecipa inoltre a vari momenti della vita del paese e dintorni, esibendosi in occasione di inaugurazioni, sagre e feste.

Infine, fin dalla sua nascita, organizza annualmente a Sopramonte la rassegna Canti di Montagna, ospitando sia cori locali, sia cori di altre regioni.

La voglia di continuare a crescere musicalmente, di condividere il piacere del canto e di creare gioiosi momenti di ritrovo, motiva i coristi a continuare ad impegnarsi per dare a Sopramonte, alla coralità trentina e a tutti gli appassionati del bel canto note di vita e di speranza.

