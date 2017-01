03/01/2017

Si svolgerà il 5 Gennaio nei locali del centro di Rovereto aderenti all’iniziativa

>

È stato presentato oggi dall'Assessore al Turismo Ivo Chiesa e dalla Consigliera delegata Elisa Colla, l'Urban Festival Winter Edition 2017 che si svolgerà il 5 Gennaio nel centro di Rovereto.

In tutti i locali del centro aderenti all'iniziativa (vedi a pié di pagina), si esibiranno musicisti e dj in una serata totalmente dedicata alla musica: dal folk al reggae, dalla techno al soul.

Per una giornata la città si trasforma in palco e platea e il cittadino diventa spettatore. Il programma artistico è realizzato artisticamente da Smart Lab e Offset.

La consigliera delegata Elisa Colla ha spiegato che questo festival vede l'applicazione pratica delle competenze maturate dai giovani che lo scorso anno hanno preso parte ad un corso di gestione eventi.

L'assessore Ivo Chiesa ha evidenziato il valore della stretta collaborazione con i giovani per un festival a loro dedicato.

A differenza dello scorso anno i 19 esercizi coinvolti non percepiscono contributi: poiché la direzione artistica è stata a loro fornita, resteranno a loro carico solo gli oneri Siae.

Di seguito l'elenco dei locali coinvolti, le vie e gli orari, nonché gli artisti impegnati per dar vita all'Urban Festival Edizione 2017.



PROGRAMMA

- Pasticceria Andreatta - via Roma, 9: Francesco Camin (cantautorale) - ore 18/21

- Art Caffè - via Portici, 6: Paluski duo (irish folk) - ore 18/21

- Bar Bianco - Via Scuole, 14: Luciano Forlese (cantautorale) - ore 18/21

- Bran Caffè - via Paoli, 41/A: The Waves (rock-pop) - ore 21/24

- Al Buon Caffè - via Benacense, 1: Ivan Daldoss (cantautorale) - ore 18/21

- Das Mor - p.zza Rosmini, 2: Dj Nannex (tech house) - ore 21/24

- Caffè De Min - via Dante, 6: Povero Diavolo (folk) - ore 21/24

- Pasticceria Gelateria Depero - corso Rosmini, 23: Luca Setti (techno) - ore 18/21

- Bar Paganini - via S. G. Bosco, 7: Step By Step w/ Pedro & Menevolt (hip hop) - ore 21/24

- Perbacco - Via Roma, 18: Dj Vanth (electrobeat) ore 21/24

- Osteria Del Pettirosso - corso Bettini, 24: The yuya (jazzy-soul) - ore 21/24

- Le Radici - via Rialto, 50: Candirù (cantautorale) - ore 21/24

- Royal Bar - via Mazzini, 12: Dj Vandosiris (soul-funk vinile) - ore 18/21

- Bar Rosmini - p.zza Rosmini, 18: Rearranged Duo 2.0 (voce e chitarra)

- Bar Circolo Santa Maria - via S. Maria, 18: Orange Pouf (jazz) - ore 21/24

- Stappomatto - corso Bettini, 56/A: Francesco Mosna (bluegrass-country) ore 21/24

- Snack Bar Stella D'Italia - Piazza Erbe: Dj Mataz (tech house) ore 21/24

- Bar Tentazioni - via Mercerie, 34: Dj Thomas Festi (dance-house)

- Toma Bar - via Dante, 61: V.Edo (cantautorale) - ore 21/24



Ingresso libero in ogni locale aderente all'iniziativa.

© Riproduzione riservata