GOLF – A. Tadini e A. Zemmer alla Qualifying School dell’Asian Tour

03/01/2017

Alessandro Tadini e Aron Zemmer partecipano alla Qualifying School Section B (4-7 gennaio) dell’Asian Tour, che si svolge al Windsor Park&GC a Bangkok in Thailandia con 116 partenti.

Contemporaneamente si gioca anche al Suvarnabhumi G&CC (121 al via) sempre a Bangkok.

Entrambi i tornei si disputano sulla distanza di 72 buche: dopo 36 il taglio lascerà in gara i primi 80 classificati che si contenderanno i posti per la finale, il cui numero su ciascun campo verrà comunicato in corso d’opera.

La finale avrà luogo sui due tracciati del Suvarnabhumi G&CC (East Course e South Course).

Saranno ammessi 264 concorrenti che il taglio ridurrà a 100 dopo due giri.

Al termine i primi 35 in graduatoria e i pari merito al 35° posto avranno la carta piena per l’Asian Tour 2017.

Si è già svolta la Section A sui due stessi percorsi della Section B. Al Suvarnabhumi G&CC non è entrato tra i 22 promossi alla finale Rocco Sanjust (60° con 292 – 75-72-72-73, +4).

