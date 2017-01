Il Basket entra sempre più nel cuore dei Trentini

03/01/2017

PalaTrento, 3.090 spettatori di media nel girone d’andata:+6,1% rispetto a 12 mesi fa

Con il match, ahimè, perso ieri sera contro la Red October Cantù, si è di fatto giocata l'ultima gara del girone d'andata in programma al PalaTrento in questa terza stagione bianconera in serie A.

I 3.582 spettatori che hanno sostenuto ieri la Dolomiti Energia («dobbiamo sdebitarci con loro, sono stati fantastici: speriamo tornino presto tutti a seguirci» ha detto nel post partita coach Maurizio Buscaglia) hanno portato il totale delle presenze registrate in via Fersina in queste prime sette gare della stagione a quota a 21.634 spettatori, con una media per incontro di 3.090 spettatori.







Il dato, a dispetto di ben due gare su sette disputate di lunedì sera, e di ben tre dirette televisive nazionali trasmesse su sette incontri in programma (due delle quali in chiaro), ha fatto registrare un incremento del 6,1% nella media spettatori per gara.

Nel girone d'andata del campionato scorso (quando un solo match venne trasmesso in diretta nazionale, non in chiaro, e un solo match su otto fu disputato durante la settimana, con però ben due gare giocate al sabato sera alle 20.30) le presenze alle gare di campionato dei bianconeri arrivarono ad una media di 2.962 spettatori.

