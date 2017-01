I Carabinieri di Trento arrestato un tunisino con 7 dosi di eroina

04/01/2017

È stato notato aggirarsi in Piazza Dante con fare inequivocabile ed è stato perquisito

Ieri, 3 gennaio 2017, alle ore 11.30 circa, i Carabinieri del Radiomobile, supportati dal personale di Primo Intervento, le unità speciali dell'Arma dei Carabinieri istituite principalmente per contrastare azioni terroristiche, nel corso di un servizio perlustrativo incentrato sui luoghi di maggior afflusso di cittadini extra-comunitari hanno tratto in arresto un 30enne tunisino, in Italia di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicato,



L' uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato notato dai militari aggirarsi in Piazza Dante atteggiamento che ha portato gli operatori a sottoporlo a controllo e quindi a perquisizione personale, nel corso della quale sono state rinvenute ben celate sulla sua persona sette dosi in involucri di cellophane termosaldati di sostanza stupefacente di tipo eroina, pronte per essere immesse sulla piazza di Trento.

Lo stupefacente, circa 6 grammi, è stato sequestrato, l'uomo è stato trovato anche in possesso di contante sicuro provento di spaccio.

Nella mattinata odierna verrà condotto davanti al giudice per il rito direttissimo.

