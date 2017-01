GOLF – QS Asian Tour: buona partenza di Tadini e Zemmer (11.i)

04/01/2017

PGA Tour: torna in campo Jason Day dopo il lungo stop per infortunio

Buona partenza di Alessandro Tadini e di Aron Zemmer, undicesimi con 69 (-3) colpi, nella Qualifying School Section B dell’Asian Tour, in svolgimento sul percorso del Windsor Park&GC (par 72), a Bangkok in Thailandia. Gran ritmo dell’inglese Steve Parry, leader con 64 (-8) e tre colpi di margine sul connazionale William Harrold, sullo statunitense Cory Oride e sul dilettante taiwanese James Lee.

Si sta giocando anche al Suvarnabhumi G&CC (par), sempre a Bangkok, dove non vi sono italiani e comanda con 64 (-8) lo statunitense Sejun Yoon.

Entrambi i tornei si disputano sulla distanza di 72 buche: dopo 36 il taglio lascerà in gara i primi 80 classificati che si contenderanno i posti per la finale, il cui numero su ciascun campo verrà comunicato in corso d’opera.

La finale avrà luogo sui due tracciati del Suvarnabhumi G&CC (East Course e South Course).

Saranno ammessi 264 concorrenti che il taglio ridurrà a 100 dopo due giri.

Al termine i primi 35 in graduatoria e i pari merito al 35° posto avranno la carta piena per l’Asian Tour 2017.



Torna in campo l’australiano Jason Day, dopo il lungo stop per infortunio, nel SBS Tournament of Champions (5-8 gennaio), il torneo riservato ai vincitori della scorsa stagione con cui riprende il PGA Tour statunitense.

Sul percorso del Plantation Course at Kapalua, a Kapalua nell’isola hawaiana di Maui, Day ripartirà ancora da numero uno del World Ranking, perché nessuno ha saputo approfittare della sua assenza e, in particolare, il nordirlandese Rory McIlroy, assente in questa occasione pur avendo diritto a giocare.

Difende il titolo Jordan Spieth, numero cinque del ranking, che avrà tra gli avversari più pericolosi, oltre a Day, altri quattro giocatori tra i top ten del mondo: Dustin Johnson (numero 3), il giapponese Hideki Matsuyama (n. 6), che prima della sosta aveva vinto quattro delle ultime cinque gare a cui aveva preso parte, Patrick Reed (n. 8) e Bubba Watson (n. 10).

Il montepremi è di 6.100.000 dollari.

