Calcio: tempo di bilanci anche in Veneto

04/01/2017

Un nuovo anno calcistico sta per iniziare per le squadre venete, che hanno appena archiviato un 2016 di gioie e dolori

In serie A il 2017 si apre con la presenza del solo Chievo, ormai però realtà consolidata del calcio veneto e italiano.

I giallobù del patron Campedelli hanno chiuso l’anno tenendo testa alle big del campionato e accumulando durante l’anno solare ben 50 punti in classifica equamente divisi tra i due campionati.

La squadra di Maran lavora sotto traccia dimostrando un grande equilibrio tra i reparti con un organico molto organizzato con meccanismi ben consolidati.

Non c’è un bomber che spicca, o un campione che spacca le partite, ma la forza di un gruppo che riesce costantemente a portare a casa punti preziosi. Il 2016 del Chievo ha portato una salvezza raggiunta con grande anticipo, grazie al grande lavoro di Rolando Maran e del suo gruppo di ragazzi, capeggiati dall’evergreen Sergio Pellisser, vera bandiera della squadra.

Magari i tifosi sperano in un salto di qualità, ma la verità è che realtà come il Chievo in Italia ce ne sono ben poche.

I 25 punti collezionati in questa stagione permettono di guardare con grande speranza al futuro, con l’auspicio che il mercato di gennaio non porti via qualche pezzo pregiato.



Sull’altra sponda della città di Romeo e Giulietta c’è il Verona, che nel 2016 ha vissuto un’annata di svolta.

Dopo due salvezze consecutive, la squadra di Mandorlini è caduta in una crisi di risultati dalla quale non è più riuscita ad uscire.

A gennaio il cambio alla guida tecnica con l’arrivo di Del Neri che ha portato un po’ di vivacità in più nel gioco, ma con una classifica che era troppo deficitaria per sperare in una rimonta.

Ai gialloblù serviva un girone di ritorno da Europa League per salvarsi: andamento che non è arrivato e una retrocessione che è sembrata inevitabile.

Il nuovo campionato di serie B è iniziato però nel migliore dei modi. Fabio Pecchia allenatore ed un gruppo di giovani guidati dall’esperto Pazzini che finalmente è tornato a fare la differenza.

Risultato: a dicembre squadra in testa alla classifica che vola verso la promozione con il Pazzo capocannoniere.



Il 2017 si preannuncia florido, come confermano anche le quote delle scommesse sul calcio dei siti specializzati.

Chi ha vissuto un 2016 da incorniciare è sicuramente il Cittadella.

La squadra di Venturato ha dominato alla grande il girone A della Lega Pro ottenendo una bellissima promozione e sfiorando la vittoria della Coppa Italia, dopo avendo raggiunto la finalissima poi persa contro il Foggia di De Zerbi.

Le premesse per il nuovo campionato erano di puntare ad una salvezza tranquilla, ma la partenza sprint di Litteri & c. con ben 6 vittorie consecutive nelle prime sei giornate, ha dato alla squadra di Venturato quella consapevolezza di poter puntare anche in alto.

L’attuale quinto posto infatti dimostra come la squadra potrà puntare ai play off e, perché no, sperare in una promozione realizzando una storica doppietta veneta insieme al Verona.

Un anno con più ombre che luci quello del Vicenza. I biancorossi hanno rischiato anche di non iscriversi all’attuale campionato e per questo la salvezza sarebbe già un grande risultato.

Dopo lo storico cambio societario che ha concluso la travagliata gestione Finalfa/Cassingena, la stagione è iniziata con la conferma del mister Franco Lerda che aveva guidato ottimamente la squadra dallo scorso marzo.

Ma dopo un inizio campionato a dir poco deludente, è arrivato Bisoli che ha dato grinta e solidità difensiva alla squadra. Adesso la zona retrocessione dista 3 punti e occorrerà un grande gruppo per restare in serie B.

