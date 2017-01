Tonale Orientale: ritrovato senza vita il turista scomparso da ieri

04/01/2017

Si tratta di un 44enne originario di Bologna rinvenuto stamattina dal Soccorso Alpino

Questa mattina intorno alle 9.30 gli uomini del Soccorso alpino dell’area operativa Trentino occidentale hanno rinvenuto, purtroppo senza vita, il turista italiano di 44 anni, nato a Bologna, ma residente in Irlanda, disperso da ieri sera sul Monte Tonale orientale, mentre si trovava in vacanza a Vermiglio con la famiglia.

A dare l’allarme ieri sera al Numero unico di emergenza è stata la moglie non vedendo rientrare il marito, partito a piedi e da solo la mattina per un’escursione in quota.



Subito, nonostante il buio, sono scattate le ricerche che si sono protratte fino a mezzanotte, per poi riprendere questa mattina alle prime luci dell’alba.

Il corpo dello sfortunato turista è stato individuato tramite l’elicottero di Trentino emergenza in Val Selin, a quota 2.300 metri, circa 250 metri sotto il sentiero n. 137 che il turista ha percorso, fino al momento dell’incidente, rientrando dal giro che parte dal Tonale per Forte Zaccarana e località Biolca.

Non si esclude che il turista possa essere scivolato a causa dell’erba ghiacciata presente in quota, ma neanche che la caduta possa essere stata causata da un malore.

© Riproduzione riservata