Potenziamento della rete wi-fi a Rovereto città

04/01/2017

Fornisce il servizio Trentino Network che subentra a Freeluna nella Biblioteca Civica

Si potenziano i punti di accesso Wi-fi in città. Come noto la Giunta Provinciale ha disposto nell'ambito delle «Linee guida per i progetti Larga Banda» che il ruolo di gestore della rete e di erogatore di servizi di trasporto e connettività sia la società provinciale Trentino Network Srl stipulando una convenzione fino alla data del 31.12.2020.

Inoltre su iniziativa del Dipartimento cultura turismo, promozione e sport e in collaborazione con la società di scopo Trentino Marketing Srl, ha attivato punti di accesso gratuito e libero ad Internet.

Dal 4 luglio 2016 perciò la rete TrentinoWiFi è il nuovo servizio di accesso WiFi gratuito ad Internet.

Trentino Network Srl fornisce anche servizi sulla rete di Rovereto grazie ad una delibera del 11/10/2016 (la nr.158) che ha già permesso di estendere la rete TrentinoWiFi nella Biblioteca Civica, prima gestito dal soggetto Futur3 S.r.l. (servizio FreeLuna).



A Trentino Network Srl, l'assessore Mario Bortot ha richiesto di recente un ulteriore potenziamento dei punti di accesso del servizio TrentinoWiFi:

1 - all'interno delle sedi di uffici comunali (nei luoghi di maggiore frequentazione del pubblico), servite dalla rete informatica interna

2 - in altri luoghi pubblici non raggiunti da tale rete informatica.

Sarrano quindi attivi altri 22 punti di accesso a TrentinoWiFi nel territorio comunale in luoghi non serviti dalla rete informatica comunale che rappresentano una implementazione della copertura e rendono la città di Rovereto ancora più accessibile.

