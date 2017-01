Kompatscher col questore Racca: «Sicurezza e collaborazione»

04/01/2017

Il presidente della Provincia di Bolzano incontra il nuovo questore Giuseppe Racca

In occasione della sua visita di presentazione a Palazzo Widmann, il nuovo questore di Bolzano Giuseppe Racca ha discusso con il presidente Arno Kompatscher della situazione dell’ordine pubblico in Alto Adige.

Il Landeshauptmann ha sottolineato che nel raffronto con altre realtà locali gli standard di sicurezza sono elevati grazie al buon lavoro delle forze dell’ordine ma anche al livello di attenzione e responsabilità della popolazione verso il bene comune.

Augurando buon lavoro al nuovo Questore, Kompatscher ha confermato la piena collaborazione della Giunta e dell’Amministrazione provinciale con la Polizia di Stato per migliorare ulteriormente la sicurezza complessiva sul territorio.

Kompatscher ha informato Racca anche della situazione al Brennero.



Il nuovo Questore di Bolzano ha confermato che una fattiva collaborazione dei cittadini nel rapporto con le forze dell’ordine contribuisce a prevenire o perseguire reati e che ritiene particolarmente importante la cooperazione con tutti gli attori sul territorio.

Nato a Formia (Latina), Giuseppe Racca è Dirigente generale della Polizia di Stato.

Nella sua carriera ha maturato diverse esperienze nella lotta alla criminalità organizzata con incarichi di primo piano nella Dia (Direzione investigativa antimafia) a Palermo e Napoli e nella Criminalpol di Puglia e Basilicata.

Prima di approdare a Bolzano è stato Questore a Lecco, Ravenna, Parma e Catanzaro.

A Bolzano Racca succede a Lucio Carluccio, andato in pensione a fine 2016.

