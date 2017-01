Grande interesse per il Presepe trentino in Consiglio regionale

04/01/2017

Opera di Danilo Pederzolli, racconta la natività tra i masi del Trentino – È visibile fino al 9 gennaio sia attraverso le vetrate sia all'interno in Piazza Dante

Lorenzo Ossanna, Danilo Pederzolli, Ugo Rossi, Piero De Godenz.



Sono stati numerosi coloro che hanno voluto vedere da vicino il grande presepe esposto poco prima di Natale al piano terra del Palazzo del Consiglio regionale, affacciato su Piazza Dante.

L'artista autodidatta che ha realizzato l'intera opera è Danilo Pederzolli, che in oltre quaranta presepi ha raccontato la natività ambientandola nel tipico paesaggio delle valli trentine.

Una iniziativa voluta dal consigliere regionale Piero De Godenz e del Vicepresidente Lorenzo Ossanna,

«I Presepi - racconta il consigliere e Segretario Questore Piero De Godenz - sono un patrimonio della nostra gente. Nelle nostre valli vi sono artisti straordinari, capaci di realizzare opere come questa per pura passione, arricchendo l'intera comunità.»



«In condivisione con il Presidente Ugo Rossi - spiega il vicepresidente Lorenzo Ossanna - abbiamo voluto ospitare quest'opera perchè rappresenta un simbolo della tradizione cristiana e lo abbiamo voluto posizionare proprio nel palazzo simbolo della politica per testimoniare lo stretto legame con i valori che da sempre contraddistinguono la gente trentina e altoatesina.»

Tra i masi e le forme che caratterizzano il territorio, i personaggi riportano in vita le attività tradizionali, all'interno di edifici realizzati con cura maniacale: «È una passione - spiega Pederzolli, oggi 62 anni - nata molti anni fa. Occorrono ore di lavoro e impegno, ma l'ho sempre fatto per la grande passione.»

L'intero Presepe è realizzato con materiale di riciclo e i numerosi personaggi riportano in vita le attività tradizionali di montagna.

Il Presepe, visibile sia attraverso le vetrate, sia all'interno, sará in esposizione, in Piazza Dante, fino al 9 gennaio.

