Perde la vita un 27enne cadendo sulla pista da sci di Bellamonte

04/01/2017

In tutto sono stati 47 gli incidenti sulle piste da sci, in tre dei quali è stato necessario l’elisoccorso

Un tragico incidente è accaduto stamattina alle 10.07 sulla pista da sci di Bellamonte, alta val di Fiemme.

Un giovane lombardo ha perso la vita cadendo malamente a metà pista, in un tratto non troppo impegnativo e nonostante indossasse il basco.

Gli è stato prestato immediato soccorso, sono intervenuti gli agenti della Guardia di Finanza in servizio sulla pista ed è stato fatto intervenire l’elicottero.

Purtroppo però non c’è stato nulla da fare, Il giovane è morto sul posto.



La giornata è stata particolarmente pesante sulle pista da sci, sulle quali sono stati necessari 47 interventi da parte del 118 trentino.

In tre casi è stato necessario l’intervento dell’elicottero.

Alle 11.52 a Folgaria un ragazzino di 10 anni si è fatto male in maniera piuttosto grave ed è stato necessario portarlo al S. Chiara di Trento con l’elisoccorso.

Alle 12.58 è stata la volta di una ragazzina di 9 anni che è caduta malamente sulle piste da sci di Passo San Pellegrino.

Trasportata all’ospedale di Trento, le sue condizioni sono gravi.

