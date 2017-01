«Perdón» di Sanzeno e Festa di San Romedio

04/01/2017

La liturgia del Perdón nei giorni 11-13 febbraio, la Festa di S. Romedio il 15 gennaio

Anche quest’anno è confermata la pia tradizione del «Perdon» – il privilegio che il pontefice Urbano VIII concesse nel 1644 ad alcune chiese fuori Roma, tra le quali appunto la Basilica di Sanzeno, di ricevere quelle indulgenze che si potevano solitamente ottenere visitando la Basilica di S. Pietro a Roma.

Particolarmente sentito quest’anno, all’indomani del Giubileo della Misericordia che ha riproposto il significato dell’indulgenza proprio presso la Basilica dei Ss. Martiri di Sanzeno, che, in quanto «Porta Santa», ha visto un grande afflusso di pellegrini da tutto il trentino e non solo.



Liturgia del programma «Perdon»

Quest’anno il programma del «Perdon» si svolgerà dal 11 al 13 gennaio: la sera di mercoledì 11 alle ore 20.00 in basilica l’inizio con la «Liturgia di guarigione delle memorie»; proseguirà nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 con due Messe al giorno, alle ore 14.30 e la sera alle 20.00 in basilica.

Il programma culminerà sabato 14 gennaio alle ore 19.30 con il suggestivo “Cammino nella notte” dalla Basilica di Sanzeno fino al santuario di s. Romedio, nella vigilia della festa: l’arrivo al santuario è previsto circa due ore dopo, alle 21.30; lasso di tempo in cui, in una splendida cornice naturale, tra le gole e gli anfratti di un percorso musicato dalle acque dal Rio San Romedio, alcune tappe di riflessione scandiranno momenti eccezionali di pace, quiete, silenzio e introspezione. Il percorso, che verrà realizzato anche in caso di maltempo, prevede, al ritorno e per chi non volesse ripercorrere a piedi il tragitto di 3 km, un servizio di bus navetta messo a disposizione dalla parrocchia.

L’edizione del 2016 ha visto camminare più di 400 persone provenienti da varie parti e non solo dai luoghi circostanti.



Festa di S. Romedio – 15 gennaio

Quest’anno la festa del 15 gennaio coincide con la domenica: sarà perciò più solenne e più partecipata. Verranno celebrate al santuario tre S. Messe, destinate a ricordare le mirabili gesta del santo: alle ore 9.00, 11.00 e 16.00.

La funzione delle ore 11.00 sarà presieduta da mons. Lauro Tisi arcivescovo di Trento, presente anche l’anno scorso, ma ora per la prima volta in veste di arcivescovo.

A fianco agli eventi religiosi è confermata la simpatica tradizione del «pasto del pellegrino» a base di trippe.

Alle 14.30 nella chiesa superiore dell’eremo quest’anno un programma speciale: «Omaggio a s. Romedio» con canti liturgici a cura del prestigioso e omonimo Coro San Romedio.

Per tutta la giornata di giovedì 15 gennaio si potrà accedere all’Eremo di San Romedio tramite il servizio di bus navetta dalle 8.30 alle 17.30.

I bus navetta partiranno dal parcheggio campo sportivo a fianco alla basilica, dalla piazza della Fontana presso Casa de Gentili, dal parcheggio del ristorante «Il Mulino».

