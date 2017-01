Sci, la Squadra A dei gigantisti austriaci in allenamento a Folgaria

04/01/2017

Oggi e domani sulla «Agonistica» a Fondo Grande si ritrovano Philipp Schörghofer, Roland Leitinger, Christoph Nösig e Daniel Meier

Foto Marco Gober.



La Squadra A dei gigantisti austriaci ha scelto Folgaria per allenarsi, oggi e domani, prima della gara di Coppa del Mondo di Sci di Adelboden in Svizzera che si terrà sabato 7 gennaio.

Questa mattina fino alle 11 circa, sulla pista «Agonistica» a Fondo Grande si sono ritrovati Philipp Schörghofer, Roland Leitinger, Christoph Nösig e Daniel Meier.

Ad accoglierli la temperatura, decisamente invernale, di nove gradi sotto zero ma, fortunatamente, un manto perfettamente preparato e anche il sole. L’allenamento per gli atleti prosegue in giornata in palestra.

Domani mattina si replica con gli sci ai piedi.



Per la Skiarea di Folgaria quello austriaco è un ritorno. Dopo il sopralluogo del 30 dicembre scorso, e dopo aver conosciuto la Salizzona e l’Agonistica l’anno scorso in occasione della Coppa Europa, il responsabile tecnico degli austriaci, ha scelto di riportare a Folgaria la squadra, prima dell’importante appuntamento con la Coppa del Mondo.

Oltre che per scelte tecniche, la squadra ha motivato il ritorno in Trentino anche per la capacità organizzativa, il calore dell'accoglienza e l'ottimo cibo.

La Skiarea Alpe Cimbra conferma quindi la vocazione ad ospitare eventi nazionali e internazionali e si guadagna il titolo di «Skiarea dei Campioni».

Negli ultimi anni Folgaria ha ospitato il Trofeo Topolino di sci e anche la squadra A della Nazionale Italiana di gigante negli anni scorsi aveva scelto questo ambiente e queste piste per allenarsi.

