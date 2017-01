Trentino Energia: ecco gli abbonamenti per il girone di ritorno

04/01/2017

Otto le gare in programma al PalaTrento: le indicazioni su come abbonarsi

Disputata l'ultima gara interna del girone d'andata contro Cantù, e mentre Toto Forray e compagni sono già al lavoro per preparare la trasferta di Avellino, Aquila Basket propone ai suoi tifosi, che ancora non si fossero assicurati un posto al PalaTrento, l'opportunità di abbonarsi per le otto gare interne che la Dolomiti Energia Trentino disputerà a Trento nel girone di ritorno.

La campagna abbonamenti «Passione sulla Pelle» - Girone di Ritorno rimarrà aperta fino a domenica 22 ottobre, giornata in cui i bianconeri affronteranno al PalaTrento l'Enel Brindisi.







NOME CAMPAGNA: «Passione sulla Pelle»



OGGETTO

La campagna abbonamenti Passione sulla Pelle è relativa alle 8 gare interne di regular season che la Dolomiti Energia Trentino giocherà al PalaTrento nel girone di ritorno del campionato di serie A 2016-2017.



BENEFIT

Acquistare un abbonamento Aquila Basket con la campagna "Passione sulla Pelle" dà diritto all'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto di biglietti per il proprio posto in occasione di eventuali gare di play-off.



DATE CAMPAGNA: 1 gennaio - 22 gennaio 2017



LUOGO

Aquila Basket Store, Piazzetta Lunelli 10 (orario lunedì 15.30-19, da martedì a sabato 9.00-12.30, 15.30-19: domenica chiuso. Chiuso per ferie nelle prime due settimane di agosto). Punti Vendita Vivaticket, o al seguente link http://bit.ly/PassioneSullaPelleRitorno)



PREZZI

Di seguito i prezzi degli abbonamenti Serie A con relative riduzioni per under 18, per tesserati Trentino Basketball Academy, e per soci Trust (per diventare socio, consultare l'elenco dei benefit o saperne di più sull'associazione titolare del 40% dell'azionariato del club, cliccka qui).











FAMILY PACK

Le famiglie composte da due adulti e almeno due U18 potranno risparmiare acquistando i biglietti con l'opzione Family Pack (valida per l'acquisto di abbonamenti di tribuna, corner e tribuna: è possibile confrontare i prezzi degli abbonamenti senza promozione verificando la colonna «senza»). In caso i figli siano più di due, i successivi pagheranno il prezzo indicato nella riga «extra».

Di seguito i prezzi del Family Pack con relativo confronto al prezzo d’acquisto dei singoli abbonamenti.

© Riproduzione riservata