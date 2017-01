Adès me par de no esser né fodrà nè 'mbastì – Di Cornelio Galas

04/01/2017

Da ’na banda, Ordine dei giornalisti: almén diséme Ciàvete!, da l’altra Grilo: Ma tràt zo cópi? Sénte zà a Carneval?

Osc'ia adés me par de no esser né fodrà nè 'mbastì.

E dopo quarant'ani passai a scriver sui giornài no l'è propri en bel star. Perché de fàto me sènto ciapà tra do fòghi.

Da na banda gh'è L'Ordine dei giornalisti, che me domanda, a mì en pensióm zamài da tre ani, se vago o no a far sti corsi de formaziom. Che i serve, me par de capir, a ciapàr i ponti: bisogna arivàr a 'n tot en de n'am.

E se no te ciàpi 'sti ponti - me par che la vaga a finir cosìta neh - no te sei pù en giornalista che pòl far el giornalista.

Ensòma no l'è che i te paga per i to articoi. Entant però, diaolpòrco, i te domanda i soldi per el bolìm... de l'Ordine.

Per farla corta, se pago el bolìm som iscrito a l'Ordine, ma se no fago i corsi de agiornament no som giornalista, pensionà va bèm, che pòl esser pagà se 'l scrive sui giornai, sui giornalini...

Gh'è qualcós che no me convìnze. A parte 'l fatto che dopo quarant'ani a scriver, a far menabò, a correr de chì e de là, nel me caso a far el prim giornal col compiuter en Trentim, forsi dovrìa avergh'en anca en gòso...

«A parte che scrivo adès da per mi senza domandar soldi a nesùni... Mah... Almém disémel: «No, no volém pù soldi da ti che no te pòi pù far el giornalista... ciàvete.»



La seconda roba l'è quela del Grillo. En sti dì chi. Ma come? Adès quel che scrive sui giornài o parla en televisiom el dovrìa esser més a um da... da na giuria popolare?

Sénte zà a Carneval? È zà arivà el prim de april? O qualchedùni l'è stà enmanegà vért?

Grillo, scusa neh, ma tràt zo cópi? Tornénte al Minculpop fascista?

I giornai i bòta for bale che no stà n'è en zél né en tera? Pol darsi. Ma varda che se te stravàsi gh'è ancora le legi che pòl farte pagar salà zerte putanàe.

Mi per fortuna no ho mai ciapà na querela, ma conosso coleghi che - anca per monàe - i è nài en mèz ai casini. Robe da torse avocati, miga sèmper pagai dal giornale tra l'alter.



A sto punto me domando 'n do narém a finir.

Le veline, envéze che putèle che bàla, deventerale dal bòm robe de carta da copiar per no finir davanti a 'n tribunal?

Se podrà scriver sol bèm dei zinque stéle?

Momento: méti che tòga la tessera del movimént del Grilo, méti che scriva na roba che no va e i me querèla, méti che me ariva na carta dal Tribunal... Oh, som endagà, ma miga podrè butarme fòra (così l'ha dit Grilo) dala vòssa compagnia neh...

© Riproduzione riservata