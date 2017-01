Arrestato anche il sesto uomo della banda di ladri

05/01/2017

Conclusa l’operazione «Mulli», sgominata del tutto la banda dei furti in appartamento

È stato arrestato a Gorizia, dalla Guardia di Finanza, uno dei tre albanesi ricercati attivamente dal 22 novembre 2016 poiché ritenuto tra gli autori in concorso con altri connazionali di 51 furti in abitazione per una refurtiva di euro 300.000, commessi nella provincia di Trento tra il periodo 2015-2016

L’indagine, condotta dalla Stazione di Vallelaghi e denominata «MULLI» (smerigliatrice), aveva permesso di individuare e smantellare un sodalizio criminale composto da sei soggetti tutti di origine albanese.



Alle prime luci dell’alba di ieri, a Gorizia, una pattuglia della Guardia di Finanza impegnata in un servizio di controllo del territorio all’altezza del casello autostradale «Lisert» direzione Venezia ha fermato un’autovettura Golf con a bordo tre cittadini albanesi diretti a Trento.

Da un controllo effettuato alla Banca dati, uno degli occupanti è risultato colpito da ordine di cattura quindi tratto in arresto e tradotto al carcere di Gorizia.

