Bolzano: dopo il furto il ladro si getta dalla finestra

05/01/2017

Ma non c’è stato nulla da fare: i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato

I Carabinieri sotto la casa del furto.



Colto sul fatto proprio dal padrone di casa. Per lui poche speranze. Allora pensa di buttarsi dalla finestra e tentare la fuga.

Ma se pure l’appartamento in cui si è introdotto è al primo piano, il volo è di quasi 5 metri e questo non lo aiuta.

I Carabinieri del Radiomobile di Bolzano, infatti, sono stati immediatamente informati dal proprietario dell’appartamento su via della Roggia che, dopo aver spaventato i ladri trovati in casa al suo rientro, aveva subito chiamato il 112.

La pattuglia dell’Arma, che era di servizio in quell’area, si è messa subito sulle tracce dei fuggitivi che avevano asportato alcuni cellulari e vari oggetti personali.

Sulla base della descrizione sommaria ricevuta, i militari hanno ispezionato strade e vicoli, controllando anche alcune aree condominiali aperte.



Ed è proprio mentre controllavano un posto auto coperto di un condominio di via dei Vanga, poco distante il luogo del furto, si sono accorti di una sagoma che si muoveva tentando di nascondersi.

Il soggetto, fermato ed identificato, già noto ai militari per i numerosi precedenti, veniva sorpreso ancora claudicante, evidentemente ferito ad una gamba dalla maldestra fuga tentata.

Vistosi scoperto, l’uomo iniziava ad innervosirsi minacciando i militari e, condotto in caserma, tentava ancora di aggredire i Carabinieri.

Tratto in arresto, l’uomo è stato condotto al carcere di Bolzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre sono in corso le indagini per identificare il suo complice.

