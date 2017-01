«A teatro con mamma e papà», sabato 7 gennaio al teatro di Pieve

05/01/2017

Per la gioia dei bambini (dai 4 anni in su e non solo) arriva a Primiero il bellissimo spettacolo, pluripremiato, «Il gioco del lupo» del Teatrodistinto di Alessandria

Gioco del lupo - Ph. Jakub Wittchen.



Un insolito principe. Il suo maggiordomo.

La sua elegante sala da pranzo.

Qui inizia il gioco del lupo.



«Ha vinto lo stile. Lo spettacolo vincitore del festival Giocateatro 2013 è elegante, ironico, pulito, teneramente irridente.

«Il duo Nosotti-Gol… con questo lavoro dichiara di affrontare il tema dell’aggressività… un maggiordomo apparentemente inappuntabile si muove … intorno ad un tavolo signorile, dominato da un lampadario dall’aria antica, come nella sala da pranzo di un castello, ma, a sorpresa, compaiono giocattoli infantili in netto contrasto con l’atmosfera di gala.

«Con l’entrata del principe ( lupo?), si completa la geometria dei personaggi e si chiarisce la dinamica antagonistica tra i due, che ingaggiano una piccola guerra a suon di giocosi spaventi, usando con distacco adulto oggetti diversi per fattura e origine: vediamo Bugs Bunny, porcellini e nani disneyani di plastica, autoambulanze con sirena ma all’animale simbolo della paura infantile è data dignità diversa e più alta… un sense of humour maturo che diverte moltissimo adulti e bambini, presenti in sala e molto partecipi…»

(Elena Maestri, critico teatrale)

© Riproduzione riservata