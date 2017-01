Le Trentine sono già qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia

05/01/2017

Ultima giornata d'andata in anticipo: sabato alle 18 al Sanbàpolis la Delta Informatica ospita il Fenera Chieri di Anna Mezzi

Foto di repertorio.



Il girone d'andata della Delta Informatica Trentino si chiuderà sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle 18), quando le gialloblù di Ivan Iosi ospiteranno al Sanbàpolis il Fenera Chieri '76.

Centrato con un turno di anticipo il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, le trentine andranno alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, dopo quella ottenuta a domicilio con Soverato e quella del 26 dicembre centrata sul parquet del Millenium Brescia.

Un momento quindi positivo per la Delta Informatica, capace di sfatare recentemente il tabù trasferta e di salire fino al quarto posto solitario in classifica, a tre lunghezze di distanza dalla terza piazza occupata da Legnano.

Il tredicesimo turno si completerà poi domenica con le altre sette gare della giornata, al termine delle quali si conosceranno i nomi delle otto formazioni che accederanno ai quarti di finale di Coppa Italia: pass in tasca per Trento, non per il Fenera Chieri, che arriverà quindi all'ombra del Bondone particolarmente determinato a difendere o migliorare l'attuale settimo posto in classifica.





QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO

Dopo tre giorni di sosta per trascorrere il Capodanno in famiglia, la squadra è tornata in palestra già martedì mattina per preparare al meglio la delicata sfida casalinga con le torinesi, formazione nella quale milita anche la schiacciatrice giudicariese Anna Mezzi, da due anni in forza al Fenera dopo parecchie stagioni trascorse con la casacca dell'Ata.

Ad inizio settimana Nomikou e Antonucci hanno dovuto fare i conti con un leggero attacco influenzale, tuttavia superato da entrambe le giocatrici che saranno quindi a disposizione per l'anticipo di sabato.

«Vogliamo dare continuità al positivo momento che stiamo attraversando, – spiega Ivan Iosi, allenatore della Delta Informatica Trentino. – La vittoria di Brescia speriamo possa rappresentare solamente un punto di partenza verso nuovi traguardi e nuovi obiettivi: la squadra sta confermando i progressi mostrati nelle ultime settimane, nelle quali sono stati evidenti i miglioramenti tecnico-tattici e la crescita individuale di alcune atlete.

«Siamo consapevoli che affronteremo una squadra ricca di giocatrici di qualità, che probabilmente vale qualcosa in più dell'attuale settimo posto in classifica: sarà importante l'approccio alla partita e prestare grande attenzione alle loro atlete di spicco.»

Da tenere d'occhio, in primis, l'opposto Nenkovska-Koleva, ma anche le bande Serena e Mezzi, la regista Vingaretti e il libero, due anni fa al Neruda, Bresciani.



QUI FENERA CHIERI '76

Il Chieri '76 Carol's nasce nel 2009: nella denominazione viene riportata la data di fondazione di un altro club pallavolistico chierese, il Chieri Torino Volley, mentre la dicitura Carol's viene ereditata dalla società dalla quale la neonata realtà ha acquisito il titolo sportivo per partecipare al campionato di B2.

Nel 2010/2011 le piemontese salgono in B1, dove vi rimangono per quattro stagioni, sfiorando nel 2014/2015 la promozione in A2.

Il salto di categoria, sfumato per un soffio nella finale dei playoff persa con Porcia, arriva comunque grazie ad un ripescaggio estivo, con Chieri che accede in A2 prendendo il posto dell'esclusa Pavia.

Lo scorso anno il cammino delle piemontesi nella seconda serie nazionale è stato più che positivo, con un ottavo posto in regular season che è valso una tranquilla e anticipata salvezza ma non la possibilità di accedere ai playoff.

In estate tante novità, la più importante delle quali riguarda l'allenatore, con il ritorno sulla panchina delle piemontesi di Ettore Guidetti.



I PROBABILI SESTETTI

Con la rosa al completo mister Iosi non avrà che l'imbarazzo della scelta, soprattutto in posto-4 dove Nomikou scalpita per riprendersi una maglia da titolare. Probabile starting six della Delta Informatica con Moncada in regia, Aricò opposto, Coppi (o Nomikou) e Kijakova laterali, Fondriest e Rebora al centro e Zardo libero.

Guidetti dovrebbe rispondere con il medesimo sestetto reduce dai successi casalinghi con Caserta e Settimo Torinese: Vingaretti al palleggio in diagonale a Nenkovska-Koleva, Mezzi e Serena in posto-4, Leggs e Caneva al centro e Bresciani libero.



CURIOSITÀ

Sono tre i precedenti ufficiali tra Delta Informatica Trentino e Fenera Chieri. Nella regular season della passata stagione doppia affermazione delle trentine, che si imposero per 2-3 in Piemonte e per 3-0 al Sanbàpolis.

Il terzo scontro diretto risale invece alla stagione 2013/2014, quando le due squadre si affrontarono nella finalissima della Coppa Italia di serie B1: anche in questa circostanza ad imporsi fu la Delta Informatica che il 19 aprile 2014, a Padova, vinse al tie break e alzò il trofeo.



ARBITRI

I direttori di gara del match tra Delta Informatica Trentino e Fenera Chieri '76 saranno Sergio Jacobacci e Massimiliano Giardini.



RADIO, TV E INTERNET

Chi non potrà seguire la gara dagli spalti di Sanbàpolis potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo serie A (www.legavolleyfemminile.it).

Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica: sulla pagina facebook, all’indirizzo www.facebook.com/trentino.rosa, potrete seguire l’andamento del match in tempo reale.

La Lega Pallavolo ha inoltre lanciato l'App Livescore Lega Volley Femminile, l'applicazione per dispositivi iOS e Android grazie alla quale si potranno seguire i risultati in diretta di tutte le partite del Campionato di Serie A1 e A2, di Coppa Italia e degli Eventi, consultare calendario e classifica, conoscere gli appuntamenti televisivi e i dettagli di ogni singola partita.



BIGLIETTI

I tagliandi per la partita saranno acquistabili direttamente alla cassa del palazzetto dello sport di Sanbàpolis, a partire dalle ore 16.30. I biglietti, inoltre, sono in prevendita sul circuito Viva Ticket, all’indirizzo www.vivaticket.it.

Tutte le informazioni per raggiungere il palazzetto di Sanbàpolis sono disponibili sul nostro sito internet, all’indirizzo http://trentinorosa.it/come-raggiungerci.

© Riproduzione riservata