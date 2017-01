Altro attentato in Turchia: un'autobomba esplode a Smirne

05/01/2017

L’ordigno è esploso davanti a un tribunale provocando 10 feriti – Due terroristi uccisi, un terzo è in fuga

Ancora un attentato in Turchia, questa volta a Smirne.

Dei terroristi hanno fatto esplodere un’autobomba davanti a un tribunale, ferendo una decina di persone.

La polizia è intervenuta immediatamente, ingaggiando un conflitto a fuoco con i banditi.

Due di loro sono rimasti uccisi, un terzo è riuscito a scappare. E' braccato.

Questa volta l’attentato non sembrerebbe di origine islamica come quello di Istanbul, ma dovuto alle tensioni interne che la Turchia ha da prima del fallito golpe.

