Aperte le iscrizioni al 19° corso di poesia a Villa S.Ignazio

05/01/2017

Il corso è sempre condotto da Renzo Francescotti, poeta in lingua e dialetto, con ventitré libri di poesia pubblicati, quattro dei quali tradotti all’estero

Nessuno, quando diciannove anni fa iniziò il primo corso si poesia ospitato a Villa S. Ignazio a Trento sulla collina delle Laste, poteva prevedere che potesse avere tanto successo.

Con gli anni infatti questi corsi di poesia unici nel loro genere in regione e forse in Italia, si sono fatti conoscere, son cresciuti, sono divenuti un punto di riferimento.

Condotti da Renzo Francescotti, poeta in lingua e dialetto di notorietà nazionale, con ventitré libri di poesia pubblicati, quattro dei quali tradotti all’estero (in USA ,Messico e Romania) questi corsi di poesia hanno due fondamentali obbiettivi: da un lato allenarsi a leggere la poesia, a riconoscerla, a saperla penetrare, a farla propria.

Dall’altro, se si è in possesso di un nucleo di creatività, imparare a scrivere in poesia.

È così accaduto in questi anni che molti frequentatori dei corsi abbiano scritto versi, siano stati premiati in concorsi, abbiano pubblicato in italiano o dialetto il loro primo libro di poesia e anche il secondo.



Come negli altri anni il 19° corso di poesia pilotato da Francescotti sarà gratuito, con un numero di iscritti limitato a venti e durerà quattro mesi da febbraio a maggio, ogni lunedì alle ore 20.30 per 16 incontri dodici dei quali dedicati alla conoscenza di sei poeti, e quattro riservati a esercizi di verseggiatura.

Si inizia lunedì 6 febbraio. Alla fine del Corso sarà pubblicata una «plaquette», in 30copie numerate a mano, con la poesie a tema unico composte dagli alunni del Corso.

Questi i sei poeti «invitati» (come amano dire i corsisti): Po Chu-i, poeta cinese dell’ottavo secolo d.C.; Giuseppe Mandelštam, poeta ebreo-russo morto in un gulag; Giovanni Prati, il poeta trentino caposcuola del Secondo Romanticismo; Sandro Zanotto poeta in dialetto trevisano; W.H. Auden, poeta inglese contemporaneo; Maria Luisa Spaziani, scomparsa nel 2014.

Il corso è gratuito ma gli ammessi sono solo una ventina. Poiché le domande sono di norma superiori alla disponibilità è consigliata un’iscrizione tempestiva.

Per l’iscrizione rivolgersi alla segretaria del Corso: fernanda@beozzo.it. Oppure direttamente al conduttore: renzofrancescotti@libero.it

