Giochi nuovi al parco di Sano, utilizzato da molti cittadini di Mori

05/01/2017

Nel parco pubblico di Sano sarà completamente rinnovata l'area giochi

Al parco pubblico di Sano sarà completamente rinnovata l'area giochi, anche in considerazione del fatto che questo giardino pubblico è molto apprezzato non solo dai residenti della frazione, ma anche da quelli di tutto l'abitato di Mori.

Il progetto è stato realizzato dal geometra Mauro Mezzetti dell'ufficio tecnico comunale ed è stato votato e approvato dalla giunta.

Saranno dunque rimossi i vecchi giochi e installati quelli nuovi, completi di aree di sicurezza in piastre anticaduta, in particolare: altalena multipla completa di tre seggiolini e altalena singola con cesto del diametro di 120 centimetri, torre scivolo con pertica e arrampicata, nuovo gioco a molla doppio - adatto all'uso anche dei bambini diversamente abili - nuovo tavolo con panche in legno, rete para-palloni a protezione delle aree gioco e posa di nuove reti per le porte del gioco del calcio, esecuzione degli scavi e dei rinterri, sistemazione e messa in sicurezza delle altre strutture e attrezzature esistenti, rimozione, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, ripristino finale della superficie del parco a lavori ultimati.

Per l'intero progetto si conta di investire la somma di 39.800 euro.

Per il sindaco e assessore ai lavori pubblici, Stefano Barozzi: «L'ascolto delle esigenze delle frazioni porta a questo e altri interventi, che mettiamo in opera, progressivamente, sul territorio. In particolare, il parco di Sano si conferma un'area per il gioco all'aria aperta dei bambini e anche come luogo di socialità per gli adulti.»

