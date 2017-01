Successo a Pieve Tesino nei mercoledì delle famiglie al museo

05/01/2017

Chi l'ha detto che ai bambini non piacciono i musei? Di mercoledì, il Museo Casa De Gasperi e il Museo Per Via dimostrano il contrario

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che a Pieve Tesino gestisce il Museo Casa De Gasperi e il Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato Per Via, propone un’iniziativa rivolta alle famiglie: racconti, curiosità, indovinelli, giochi e premi da conquistare; per crescere, per imparare, per avvicinarsi alla cultura divertendosi insieme a mamma e papà.

La rassegna «I mercoledì delle famiglie al museo» prende il via l’11 gennaio al Museo Per Via e si conclude il 29 marzo al Museo Casa De Gasperi.

L’appuntamento è per ogni mercoledì dalle 17 alle 19 e le attività si terranno il primo e terzo mercoledì del mese al Museo Casa De Gasperi e il secondo e il quarto al Museo Per Via.



Per l’iniziativa, consigliata a partire dai 6 anni, viene applicata la tariffa family: il biglietto di ingresso è previsto solo per gli adulti (4 euro), mentre i bambini e i ragazzi entrano gratis. La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria.

La storia di De Gasperi da un lato, l’epopea del commercio girovago e delle stampe tesine dall’altro condurranno i visitatori in un appassionante viaggio nella storia che saprà incuriosire e divertire anche i più piccoli.

Non deposito di oggetti vecchi e polverosi, ma spazio da scoprire, dove il passato parla al presente: un messaggio che si vuole ora rivolgere anche alle famiglie, creando dei momenti strutturati di divertimento e cultura negli spazi del Museo Casa De Gasperi e del Museo Per Via.

