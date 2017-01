Nel fine settimana il Tour de Ski si porta in Fiemme

05/01/2017

Il dettaglio delle gare di sci alpino, sci da fondo e salto speciale

Dopo i grandi eventi che hanno animato il dicembre in regione, è pronta a decollare la stagione dello sci giovanile, sotto l’egida del Comitato Trentino della Fisi.

A farla da padrone nel week-end sarà come sempre il Tour de Ski di sabato e domenica, con in aggiunta la sfida per amatori La Rampa dei campioni.

Da giovedì 5 a domenica 8 gennaio saranno infatti molte le gare in programma, in particolar modo per lo sci alpino e lo sci di fondo, con l’esordio dei vari circuiti Famiglia Cooperativa, Casse Rurali Trentine, Dolomiti Energia, Viessmann, mentre per il salto andrà in scena anche una gara nazionale giovani esclusivamente di salto, con la combinata nordica che è stata annullata.

Gare zonali per baby e cuccioli dunque a Pampeago, Bolbeno e Passo del Brocon, per ragazzi e allievi a Pozza di Fassa, Folgaria, Ruffrè e San Martino di Castrozza.

Per lo sci di fondo è prevista una interzonale per giovani e senior a San Martino di Castrozza, con abbinata zonale per baby, cuccioli, ragazzi e allievi, quindi una zonale a Carisolo e a San Giacomo di Brentonico.



Ecco nel dettaglio le gare

SCI ALPINO

- Giovedì 5 a Pozza di Fassa – Slalom ragazzi e allievi zona B – Ski Team Fassa – ore 15.30

- Venerdì 6 a Pampeago – Combi slalom baby e cuccioli zona B – Us Cornacci – ore 9.30

- Venerdì 6 a Folgaria – Slalom ragazzi e allievi zona C – Tezenis Ski Team – ore 9.30

- Domenica 8 a Bolbeno – Combi slalom baby e cuccioli zona A – Sc Bolbeno – ore 9.30

- Domenica 8 a Passo Brocon – Combi slalom baby e cuccioli zona C – Team Azzurro – ore 10

- Domenica 8 a Ruffrè – Slalom ragazzi e allievi zona A – Us Ruffrè – ore 9.30

- Domenica 8 a S. Martino Castozza – gigante ragazzi e allievi zona B – Us Primiero – Ore 9.30



SCI FONDO

- Venerdì 6 a Carisolo – gimkana Tl baby, cuc, rag, all. –Us Carisolo– ore 15.00

- Venerdì 6 a Passo Cereda – gimkana Tl baby, cuccioli, rag, all e giovani – Us Primiero – ore 9.30

- Sabato 7 a Lago di Tesero – Tour de Ski – Nordic Ski Fiemme

- Domenica 8 all’Alpe del Cermis – Tour de Ski e Rampa dei Campioni – Nordic Ski Fiemme

- Domenica 8 a San Giacomo di Brentonico – zonale baby, cuc, rag e all – Gs Brentonico – ore 9.30



SALTO SPECIALE

- Venerdì 6 a Predazzo – Nazionale Giovani – Us Dolomitica

