Esami di bilinguismo: informazioni e simulazioni il 26 gennaio

05/01/2017

Informazioni e simulazioni per prepararsi bene all'esame, nei vari livelli, sono offerte nel capoluogo dalla Provincia di Bolzano

Quattro volte all'anno il Servizio esami di bilinguismo e trilinguismo della Provincia organizza appuntamenti informativi chiamati «Compact Info» nei quali i candidati possono prendere confidenza con l’esame da sostenere e le sue modalità.

Una buona informazione e un'adeguata preparazione sono infatti le premesse per superare l’esame. Sono circa 15mila i candidati che ogni anno affrontano l’esame di bilinguismo.

Il prossimo evento, il primo del 2017, è in calendario giovedì 26 gennaio a Bolzano nella sede del Servizio in via Perathoner 10 (2° piano): dalle 8.30 alle 12.30 per i livelli C e D, dalle 13.30 alle 16.30 per i livelli A e B.



La manifestazione si articola in varie parti: presentazione degli esami di bilinguismo (struttura degli esami e ambiente in cui si svolgono), simulazione dell’esame orale su vari testi e con immediato feedback della commissione, punto d’incontro per conversazione e autoapprendimento (come sfruttare al meglio internet e le nuove tecnologie per l’autoapprendimento delle lingue in modo semplice e gratuito).

I posti all'evento del 26 gennaio sono limitati e pertanto è necessaria la prenotazione tramite il modulo pubblicato sul sito www.provincia.bz.it/formazione-lingue/bilinguismo/events.asp, dove sono disponibili tutte le informazioni sull'iniziativa.

Per le domande dei mass media è a disposizione sul posto la coordinatrice del Servizio esami di bilinguismo, Karin Ranzi.

