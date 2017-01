Evway, la mappa dell’elettrico più completa d’Europa

05/01/2017

Nata in Trentino, chiude l’anno in crescita: 100.000 stazioni di ricarica, 10.000 plugs su cui attivare e pagare via App, oltre 300 strutture associate

Evway, la piattaforma digitale made in Trentino, composta da sito web, mappa e App che nasce con l’obiettivo di promuovere la mobilità elettrica, chiude il 2016 con numeri in costante crescita.

100.000 punti di ricarica mappati in Europa, 10.000 plugs elettrici su cui attivare e pagare il servizio direttamente dalla App, 300 strutture associate e 28 stazioni di ricarica proprie e smart, fanno di Evway il primo e unico network interoperabile in Italia.

La app proprietaria conta 4.000 download e oltre 500 utenti attivi, con un trend costantemente in crescita.



Evway è un network europeo, aperto e interoperabile, che mette al centro l’esperienza del viaggiatore elettrico e promuove le strutture commerciali e i territori che credono in un modo di viaggiare rispettoso dell’ambiente.

Nel solo 2016 e solo in Italia, Evway ha ricaricato con energia rinnovabile veicoli per un totale di quasi 30.000 km, contribuendo a minori di gas climalteranti. 3.900 i kWh erogati in interoperabilità con 550 sessioni attivate e pagate via app Evway.

Un bilancio assolutamente positivo che fa pensare a un 2017 di ulteriore crescita.







Cosa è Evway, powered by ROUTE220 SpA

Route220 (www.route220.it) fondata nel 2014 come start-up innovativa, è oggi una SpA che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti di veicoli elettrici e di promuovere attività commerciali, di accoglienza turistica e territorio che credono nella mobilità eco-sostenibile.

Un’offerta completa: stazione di ricarica e piattaforma digitale proprietaria.

Servizi innovativi per la e-mobility e per il viaggiatore responsabile.

L’App evway, sviluppata da Route220, fornisce una mappatura completa e interattiva di tutte le stazioni di ricarica, in Italia e in Europa, oltre che l’indicazione di punti di interesse e di attività commerciali (www.evway.net/it/scarica-app.html).

Ad oggi un network di 28 stazioni proprie, smart e interoperabili, alimentate con energie rinnovabili.

