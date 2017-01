Dolomiti Energia, con Brindisi e Venezia giocherà alle 12

05/01/2017

I bianconeri chiuderanno l'andata con il posticipo di domenica sera ad Avellino, per poi iniziare il ritorno con le prime due gare in programma in casa all'ora di pranzo

Doppio «mezzogiorno di fuoco» in arrivo al PalaTrento.

Chiuso il girone d'andata con il posticipo in programma domenica sera alle 20.45 ad Avellino (con diretta in chiaro su RaiSport1), le prime due gare del girone di ritorno che la Dolomiti Energia Trentino giocherà sul campo amico, infatti, saranno anticipate alle ore 12 per essere trasmesse in diretta sugli schermi di Sky Sport 1.





Domenica 22 gennaio la formazione allenata da Maurizio Buscaglia aprirà il girone di ritorno alle ore 12.00 affrontando l'Enel Brindisi degli ex bianconeri Marco Spanghero e Marco Cardillo.

Per la formazione bianconera, che curiosamente ha affrontato Brindisi all'ora di pranzo anche in occasione del match di andata, che di fatto aprì la serie A 2016-2017, questa sarà il sesto matinèe di campionato da quando è in serie A, ma curiosamente sarà il primo giocato al PalaTrento: il bilancio dei bianconeri in queste occasioni è di due vittorie (l'anno scorso a Sassari e quest'anno a Pesaro) e tre sconfitte (a Reggio Emilia e Cantù l'anno passato, e per l'appunto a Brindisi quest'anno).



La Dolomiti Energia sarà poi chiamata a tornare in campo all'ora di pranzo in occasione del match valido per il terzo turno del girone di ritorno, che la vedrà opposta all'Umana Venezia. Anche il 5 febbraio la gara sarà quindi disputata alle ore 12.

Un orario a cui Trento giocò anche nel febbraio 2016, in occasione del quarto di finale di Coppa Italia giocato, e in quella occasione vinto, contro Pistoia.

Per la Dolomiti Energia le gare contro Brindisi e Venezia saranno rispettivamente la settima e l'ottava della stagione disputate in diretta nazionale (5 su Sky Sport e 3 su Rai Sport 1).

