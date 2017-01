Larga banda in arrivo a S. Martino di Castrozza – Di Giulia Scibilia

05/01/2017

Smartline, società del Gruppo Brennercom, sta collaborando con Enti e Associazioni per realizzare una nuova rete internet superveloce con tecnologia radio

Il piano di sviluppo Nazionale Larga Banda, benché lodevole nei suoi intenti, presenta una serie di limitazioni dovute innanzitutto alla lentezza del processo di realizzazione delle infrastrutture e alla gradualità di copertura, inizialmente destinata alle aree con maggiore densità, per poi arrivare ai centri più periferici.

Inoltre, laddove le difficoltà ambientali, morfologiche e del territorio rendono difficile l’accesso a un servizio in rete all’altezza delle attuali esigenze, possono diventare utili quelle tecnologie considerate «tradizionali» che, grazie alla loro evoluzione, sono oggi capaci di superare in modo brillante e persino economico tali problemi.

È il caso della tecnologia FTTR (Fiber to the Repetear), che del tradizionale ponte radio, riprende ed esalta le caratteristiche più virtuose.



Principali vantaggi della tecnologia FTTR

• Basso impegno di impianti e infrastrutture

• Tempi brevi di realizzazione e velocità di banda paragonabile a quelli della fibra ottica terrestre

• Agevole e flessibile copertura di aree anche molto ampie

• Bassa emissione di onde elettromagnetiche, inferiori a quelle emesse da un comune telefono cellulare

• Gradualità e adattabilità del servizio

• Significativo abbattimento dei costi



L’accordo pluriennale stipulato tra il Gruppo Brennercom e Trentino Network prevede di utilizzare la rete dorsale provinciale in fibra ottica, consentendo di far arrivare la fibra in prossimità della sede del cliente e di collegare l’ultimo tratto in tecnologia radio, mantenendo pressoché inalterate le prestazioni e l’efficienza.

La diffusione della banda larga oltre a migliorare la qualità della vita dei singoli cittadini rappresenta un fattore determinante per la crescita economica e per la produttività delle aziende.

Il progetto, infatti, coinvolge sia i privati che le aziende. E in un territorio con una forte vocazione turistica - come San Martino di Castrozza- poter garantire ai propri ospiti una connessione ad internet veloce, sicura e affidabile diventa addirittura una necessità per essere competitivi.

Smartline, attraverso la sua rete di consulenti altamente qualificati, è da tempo impegnata in progetti evoluti che coinvolgono molte aree del territorio trentino, veneto e lombardo.



Il 13 dicembre 2016, in occasione dell’evento dedicato alla nuova tecnologia FTTR, anche San Martino di Castrozza ha confermato il suo interesse.

Se entro il termine del 31 gennaio 2017 verrà raggiunto il numero minimo di adesioni per la sostenibilità del progetto, la località potrà giovarsi dei vantaggi del servizio a partire dal mese di aprile.

Fra coloro che hanno manifestato entusiasmo per l’opportunità vi sono i titolari di molte strutture turistiche, l’Amministrazione Comunale, l’A.C.S.M. Spa, l’Azienda di Promozione Turistica, oltre ai rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria: ASAT e UNAT.

Smartline desidera ringraziare tutte le persone coinvolte nel progetto per il sostegno e l’assistenza ricevuti auspicando che lo sforzo profuso sino ad oggi possa tradursi in fattività, grazie al positivo riscontro da parte dei cittadini e delle imprese di San Martino di Castrozza.

Durante l’incontro di presentazione del nuovo piano industriale, l’Amministratore Delegato di Smartline – Dr. Andrea Delton – ha dichiarato che, a partire dal territorio trentino, nel 2017 saranno realizzate diverse nuove aree in tecnologia FTTR e auspica che altre località manifestino la stessa lungimiranza, disponibilità e impulso innovativo, rilevati a San Martino.

