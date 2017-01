«Sulla scuola procedure trasparenti e massima collaborazione»

05/01/2017

Lo ha dichiarato il presidente Rossi, precisando che l'amministrazione comunque si riserva di valutare in modo più approfondito la situazione

Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate oggi dal rappresentante del sindacato Delsa, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, ribadisce l'assoluta trasparenza dell'operato del Dipartimento alla conoscenza rispetto alle procedure messe in atto al fine di ottemperare alle ordinanze del Consiglio di Stato.

«Questa trasparenza – aggiunge il presidente – è oltretutto confermata dal fatto che le procedure in questione e i relativi esiti sono state puntualmente comunicate dal Dipartimento provinciale competente al Consiglio di Stato affinché quest'ultimo potesse valutarne la coerenza o meno con quanto dallo stesso tribunale disposto con le relative ordinanze.

«L'amministrazione – conclude il presidente – ovviamente si riserva di valutare in modo più approfondito gli effetti delle notizie diffuse oggi al fine di tutelare nelle sedi appropriate la propria immagine e l'operato delle proprie strutture.»

