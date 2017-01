Trento, evade dai domiciliari e sale sul treno senza biglietto

05/01/2017

È stato smascherato senza problemi dalla Polizia Ferroviaria

Nella giornata odierna operatori della Polizia Ferroviaria in servizio di controllo e vigilanza nella stazione ferroviaria di Trento notavano un giovane che la mattina del primo gennaio aveva eluso un precedente controllo di Polizia.

In quella circostanza gli Agenti erano intervenuti su richiesta del capo treno in servizio a bordo del convoglio ES FA 8502 per identificare tre giovani saliti a Rovereto e diretti a Trento, privi di titolo di viaggio.

A treno fermo, uno dei tre, viste le divise, si dava a precipitosa fuga.

Oggi non riusciva ad evitare l’accertamento e, nel corso dei successivi controlli, scaturiva il motivo di tanta insofferenza per le uniformi.

Il giovane, minorenne e di nazionalità marocchina, risultava sottoposto a detenzione domiciliare.

Il suo girovagare per la città non era quindi giustificato.

È scattata quindi la denuncia per duplice evasione ed il ripristino della misura restrittiva presso il domicilio dei genitori.

