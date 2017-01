Cev Cup: Diatec Trentino a segno con autorità in Finlandia

05/01/2017

La gara d’andata dei sedicesimi con l’Hurrikaani Loimaa risolta in tre set

>

Inizia col piede giusto l’avventura della Diatec Trentino in 2017 CEV Cup. Al debutto stagionale nella competizione europea, seconda per importanza solo alla Champions League, la squadra gialloblù si è infatti assicurata la gara d’andata dei sedicesimi di finale, vincendo in Finlandia per 3-0.

Lanza e compagni hanno sbancato con autorità la Loimaan Liikuntahalli, imponendo lo stop ai padroni di casa dell’Hurrikaani Loimaa al termine di una partita sempre tenuta saldamente sotto controllo.

Il risultato, di fatto, fa un compiere un bel balzo in avanti verso il prossimo turno; per completare l’operazione qualificazione, alla Trentino Volley basterà vincere due set nel match casalingo di ritorno programmato fra tredici giorni al PalaTrento.

Nel suo primo match di sempre in territorio finlandese, la squadra gialloblù ha offerto una prova di sostanza, priva di particolari sbavature.

Con muro e servizio subito efficaci, per gli avversari è diventato immediatamente impossibile reggere il ritmo dei vice-campioni d’Europa, che hanno concesso qualcosa solo nella parte finale del secondo set (vinto comunque in assoluto controllo).

Prima e dopo quel parziale, è stato un assoluto monologo della Diatec Trentino, in cui si sono messi in luce Lanza e Solé (best scorer del match con 13 punti e percentuali importanti in attacco) e anche il solito Stokr, autore di 12 palloni vincenti con 3 muri ed il 56%.

Nel finale di gara spazio in campo anche a Chiappa e Tiziano Mazzone, mentre dal secondo set si è rivisto in formazione titolare pure Antonov, con Lorenzetti che ha concesso un po’ di riposo ad Urnaut.





La cronaca della gara

Senza Nelli e Daniele Mazzone (rimasti a Trento per curare i rispettivi problemi fisici), Angelo Lorenzetti conferma lo starting six schierato in campo nelle ultime due gare: Giannelli in regia, Stokr opposto, Lanza e Urnaut in banda, Solé e Van e Voorde al centro, Colaci libero.

Lauri Rantanen, tecnico dell’Hurrikaani presenta Peacock al palleggio, Mikko Oivanen opposto, Smith e Mutka schiacciatori, Matti Oivanen e Koppanen centrali, Mantyla libero. L’inizio della Diatec Trentino è molto efficace al centro della rete, con Solé subito a segno due volte per il 3-1 che spezza immediatamente l’equilibrio; i padroni di casa replicano con Mikko Oivanen (4-4), ma poi ci pensa Stokr a scavare nuovamente la differenza (7-5).

Dopo il primo time out tecnico, un’altra accelerazione che porta la firma di Urnaut (slash) e di un errore di Mutka, che consente agli ospiti di arrivare al +4 (12-8).

L’Hurrikaani interrompe il gioco, ma la rotazione con Giannelli al servizio prosegue sino al 16-8 grazie anche ad un paio di muri vincenti (di Stokr e Van de Voorde).

Il finale di parziale è assolutamente in controllo (20-11 e poi il 25-16) e mette in bella mostra anche Lanza.



Nel secondo set la musica non cambia, con la Diatec Trentino che diventa subito padrona del campo (5-1 e 8-3), grazie ad un cambiopalla fluente ed uno Stokr ancora in stato di grazia.

Il muro gialloblù mette il bavaglio a tutti gli attaccanti avversari (12-5); i finlandesi però non demordono e con una maggiore incisività al servizio e a rete si rifanno sotto (15-10, 18-14) sino ad arrivare al meno due (21-19).

Il time out di Lorenzetti è provvidenziale, perché poi Lanza e compagni (con Antonov in campo per Urnaut), soprattutto per mano di Solé, riguadagnano un paio di break point di vantaggio (24-20) e si portano sul 2-0 (25-21) con Lanza.



Nel terzo set c’è ancora spazio per Antonov, che con un ace riesce a creare il primo gap (8-6); il margine aumenta con un contrattacco di Lanza e un altro ace, in questo caso di Van de Voorde (11-7).

L’Hurrikaani stavolta non riesce a replicare (15-8) e lascia in fretta spazio agli avversari, che viaggiano veloci verso il 3-0 che arriva sul 25-20.

Nel finale Lorenzetti ha offerto spazio in posto 4 anche a Chiappa e nel ruolo di opposto a Tiziano Mazzone, consentendo ai padroni di casa di recuperare qualche lunghezza di svantaggio.







Il commento a caldo

«Abbiamo centrato il risultato che volevamo ottenere alla vigilia, – ha commentato a fine gara l’allenatore della Diatec Trentino Angelo Lorenzetti. – L’ottimo approccio alla gara ci ha permesso di avere subito in mano le redini del gioco. In seguito siamo un po’ calati ma non abbiamo comunque perso il controllo del match che abbiamo condotto sino alla fine soprattutto grazie al buon lavoro svolto fra servizio e muro.

«Ricezione ed attacco invece mi hanno soddisfatto meno, dovremo ancora lavorare per crescere di livello in questi fondamentali, ma nel frattempo siamo soddisfatti di aver iniziato nel miglior modo possibile questa avventura in Coppa CEV.»



La Diatec Trentino rientrerà a Trento nella serata di venerdì e avrà di fatto solo un giorno per preparare il prossimo appuntamento, in programma già domenica 8 gennaio al PalaTrento contro la Lpr Piacenza (18ª giornata di SuperLega.)

La gara di ritorno dei sedicesimi di 2017 CEV Cup si giocherà invece fra due settimane, mercoledì 18, in Trentino a partire dalle ore 20.30 (match compreso in abbonamento).







Il tabellino

Hurrikaani Loimaa-Diatec Trentino 0-3

(16-25, 21-25, 20-25)



HURRIKAANI: Koppanen 6, Oivanen Mi. 12, Mutka 6, Oivane Ma. 5, Peacock 1, Smith 6, Mantyla (L); Kouki, Laine. N.e. Haltia, Kartano, Kutinlathi. All. Lauri Rantanen.

DIATEC TRENTINO: Van de Voorde 4, Giannelli 4, Urnaut 6, Solé 13, Stokr 12, Lanza 13, Colaci (L); Antonov 4, Chiappa, Mazzone T.. N.e. Burgsthaler e Blasi. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Niklova di Vienna (Austria) e Janik di Varsavia (Polonia).

DURATA SET: 24’, 26’, 24’; tot 1h e 14’.

NOTE: 1.062 spettatori. Hurrikaani: 8 muri, 2 ace, 13 errori in battuta, 2 errore azione, 37% in attacco, 52% (23%) in ricezione. Diatec Trentino: 9 muri, 3 ace, 12 errori in battuta, 6 errore azione, 56% in attacco, 56% (20%) in ricezione.

