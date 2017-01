Il venerdì di Franca Merz – Crema di topinambur con gnocchetti

06/01/2017

La vellutata di topinambur è una ricetta light, gustosa e davvero molto raffinata.

Era da preparare per una cena durante le festività, con molti ospiti. Ma la si può gustare nel quotidiano, perché è davvero adatta per ogni tipo di occasione.

Il topinambur è una pianta officinale, della quale si consumano i tuberi, che hanno un sapore molto delicato che ricorda vagamente il carciofo.

Oltre ad essere molto buono, il topinambur vanta delle proprietà benefiche da non sottovalutare.

Crema di topinambur con gnocchetti di grano saraceno

Ingredienti.

500 grammi di topinambur;

1 scalogno;

Olio EVO;

Sale e pepe;

100gr grano saraceno.



Procedimento.

Lavare per bene i topinambur, pelarli e tenere da parte le bucce;

Rosolare lo scalogno con il topinambur a tocchetti;

Sfumare con il vino bianco e continuare la cottura con l'acqua;

Cuocere il grano per circa 15';

Passarlo al passaverdure e formare degli gnocchetti;

Le bucce del topinambur vanno fritte;

Frullare per bene i topinambur;

Mettere un mestolo di crema assieme a qualche gnocchetto;

Cospargere con le bucce fritte e una spolverata di paprica se vi piace.



Franca Merz - Locanda Due Camini - Baselga di Piné

