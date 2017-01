GOLF – QS Asian Tour: Tadini e Zemmer el 18° posto

06/01/2017

Ancora 36 buche, poi i primi 25 classificati accederanno alla finale

Hanno tenuto un buon passo Alessandro Tadini e Aron Zemmer, entrambi 18.i con 140 (-4) colpi e gli stessi parziali (69 71), nella Qualifying School Section B dell’Asian Tour in svolgimento sul percorso del Windsor Park&GC (par 72), a Bangkok in Thailandia.

Il giapponese Kento Nakai (135 - 68 67, -9) ha sorpassato l’inglese Steve Parry (136, -8) e sono al terzo posto con 137 (-7) i coreani Youngjea Byun e Kookhyan Kim, il danese Victor Osterby e lo statunitense Jeffrey Kang.

Si sta giocando anche al Suvarnabhumi G&CC (par 72), sempre a Bangkok, senza giocatori italiani.

In vetta lo statunitense Sejun Yoon (130, -14) è stato raggiunto dal dilettante svizzero Michael Harradine e dal thailandese Varanyu Rattanaphiboonkij.

In entrambi i tornei il taglio dopo 36 buche ha lasciato in gara 80 partecipanti che si contenderanno i posti per la finale, 25 al Windsor Park&GC e 26 al Suvarnabhumi G&CC.

La finale avrà luogo sui due tracciati di quest’ultimo campo (East Course e South Course).

Saranno ammessi 264 concorrenti che il taglio ridurrà a 100 dopo due giri.

Al termine i primi 35 in graduatoria e i pari merito al 35° posto avranno la carta piena per l’Asian Tour 2017.

© Riproduzione riservata