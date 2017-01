Temperature in picchiata, neve dappertutto fuorché in Trentino

06/01/2017

Sull’altopiano di Asiago -19°C – Abbondanti sul settore adriatico centrale, in Abruzzo e Puglia, ma anche ad Amatrice

In tutta Italia le temperature sono in picchiata con minime polari.

Le nevicate sono abbondanti sul settore adriatico centrale, in Abruzzo e in Puglia.

In Trentino niente neve, in Alto Adige qRaffiche di vento gelido con punte localmente fino ai 100 chilometri orari.

Prosegue il monitoraggio della Polizia stradale della grande viabilità interessata dalle precipitazioni a carattere nevoso.

Al momento, le precipitazioni nevose interessano l’intera dorsale adriatica, anche a quote basse, e stanno determinando la situazione del «codice rosso» per la autostrada A14 nel tratto compreso tra Valvibrata e Vasto Sud, per la autostrada A25 nel tratto compreso tra Sulmona ed innesto A/14.

Già da questa mattina, pertanto, sono stati predisposti adeguati filtraggi ai caselli autostradali intermedi per evitare l’afflusso dei mezzi pesanti e di tutti i restanti veicoli sprovvisti dei dispostivi idonei alla circolazione sul manto stradale innevato.

Precipitazioni nevose, ma senza riflessi sulla viabilità, in A1 nel tratto tra Cassino e Caianello, in A14 tra Bari e Taranto, in A16 tra Candela e Benevento, in A24 tra Tornimparte e Teramo ed in Sicilia in A19 tra Mulinello e Caltanissetta.

Tutti i mezzi operativi sono in azione per pulire il manto stradale.



La Stradale ricorda che per la giornata odierna è attivo il divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, per i mezzi pesanti superiori alle 7.5t, dalle ore 9 alle ore 22.

Al riguardo si segnala che il Prefetto di Potenza ha emanato l’ordinanza con la quale si decreta il divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli commerciali con massa a pieno carico superiore alle 7.5t, dalle ore 0.01 del giorno sabato 07 gennaio 2017 fino alle ore 24.00 del medesimo giorno, divieto che interessa tutte le strade statali e provinciali di quella provincia, con esclusione del tratto lucano dell’Autostrada A3.

Analogo provvedimento è stato adottato dal Prefetto di Matera con prot. n. 387/12A.10/Area I/f.95/17 del 05.01.2017, che ha disposto il divieto di circolazione per i veicoli per trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7.5t, da mezzanotte del giorno venerdì 06 gennaio 2017 fino alle ore 24.00 del giorno sabato 7 gennaio, relativamente alle seguenti arterie viarie:



S.S. 407 Scalo Grassano, tratto km 42/km 25;

S.S. 7 direzione Taranto;

S.S. 7 raccordo Basentana;

S.S. 655 sino al confine Potenza;

S.S. 99 limite provincia di Bari;

S.P. 3 tratto Km 0/Km 10:

S.P. 1 Miglionico – Tre Cancelli;ù

S.P. 271 per Santeramo in Colle;

S.P. 78 Matera/Ginosa – Telespazio;

S.P. 6 Matera/Gravina – Picciano;

S.P. 8 Matera/Grassano;



Dal divieto di circolazione di cui sopra, sono esclusi i mezzi che trasportano derrate alimentari, merci deperibili e di prima necessità; sono altresì esentati i mezzi di servizio, di soccorso e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti.

Con riferimento alle strade statali in gestione ANAS, a causa di un’intensa nevicata è chiusa in Abruzzo la SS 17 dal km 107 al km 149 e la SS 5 dal Km 135 a km 155; in Puglia, a causa di un mezzo intraversato, rallentamenti all’altezza del Km 93.



In relazione all’ondata di maltempo, Rete Ferroviaria Italiana ha già attivato il Piano Neve e Gelo.

A causa delle forti nevicate che stanno interessando la Basilicata e la Puglia, la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia – Potenza risulta ancora rallentata con ritardi fino a 20 minuti. Riprogrammata l’offerta commerciale con cancellazioni sulla tratta Melfi – Potenza. È ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Barletta – Spinazzola.

Dalle 10.10 la circolazione ferroviaria fra Senigallia e Falconara (linea Bologna – Ancona) è ripresa su un binario dopo la sospensione dalle 7:55 avvenuta per un problema tecnico al sistema di alimentazione elettrica dei treni provocato dal maltempo.

Le precipitazioni nevose che si stanno abbattendo in Sicilia hanno provocato un inconveniente tecnico all’infrastruttura a Vallelunga.

Dalle 9:00 la circolazione ferroviaria sulla linea Catania – Caltanissetta Xirbi – Palermo è rallentata fino a 90 minuti.

Si invita a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni in relazione all’evolversi delle condizioni meteorologiche, anche attraverso i mezzi di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it, FSNewsRadio e su twitter @Lefrecce e @FSnews_it.



Si ricorda che sono attese nevicate per la giornata odierna sulle regioni adriatiche e sulle zone interne dell’Abruzzo e Molise, su Puglia centro-meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale anche fino al livello al mare, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti alle quote collinari e montuose della Sicilia settentrionale.



