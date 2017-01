Ortisei, denunciato un furto in piscina

06/01/2017

Fermato dai Carabinieri il «sirenetto» con attrezzi da scasso

La piscina come obiettivo per compiere qualche furto, perché no?

È quello che deve aver pensato un quarantenne milanese residente in Friuli, già noto alle forze dell’ordine, che ieri è entrato nella zona spogliatoi di una piscina di Ortisei e ha sottratto poche decine di euro da alcuni armadietti.

Peccato che i Carabinieri della locale Compagnia fossero proprio nelle vicinanze e quando il primo malcapitato ha scoperto l’ammanco dal suo zainetto ha subito avvisato i responsabili della struttura che, a loro volta, hanno chiamato il 112.

Pochi istanti dopo sono arrivati sul posto i militari che, durante il sopralluogo, hanno notato l’atteggiamento sospetto di un uomo che si aggirava, ancora in costume e cuffietta, tra vasche e bagni.



Lo hanno quindi fermato e, a fronte delle risposte poco coerenti fornite, hanno deciso di eseguire una perquisizione tra i suoi effetti personali, rinvenendo denaro contante, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Ma deteneva anche un coltello del genere vietato e, soprattutto, i tipici «strumenti del mestiere» di chi è esperto dell’effrazione: grimaldelli, chiavi adulterate.

Il tutto è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri di Ortisei che hanno quindi condotto l’uomo in caserma per le procedure di identificazione.

Denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per furto e possesso di chiavi alterate, ci penserà due volte prima di tornare a fare un bagno nelle piscine dell’Alto Agide.

