06/01/2017

«Anch'io a teatro con mamma e papà» domenica 8 gennaio all'Auditorium di Trento

Sarà il Teatro Auditorium a ospitare domenica 8 gennaio 2017 il sesto spettacolo della Rassegna «anch'io a teatro con mamma e papà», organizzata a Trento dal Centro Servizi Culturali S. Chiara.

In scena la Compagnia Fondazione AIDA con «Babbo Natale e la Pozione delle 13 erbe».

Il sipario si alzerà alle ore 16.00.

Lo spettacolo, che chiuderà a Trento il tour nazionale che lo ha visto rappresentato con successo in una decina di città del Nord Italia, è un fantasy in stile musical per grandi e piccini prodotto da Fondazione Aida e Ricola e vede la partecipazione dei danzatori Elisa Cipriani e Luca Condello, solisti del corpo di ballo della Fondazione Arena di Verona.



«Babbo Natale e la Pozione delle 13 erbe» è una commedia musicale con trama e canzoni completamente originali che, nel rispetto della tradizione e della magica atmosfera del Natale, porterà gli spettatori attraverso un viaggio avventuroso che li condurrà dal laboratorio segreto di Babbo Natale, ai boschi incantati della Svizzera fino al Polo Nord e al palazzo di ghiaccio della Regina Tormenta.

Il tutto per trovare le tredici erbe della magica pozione in grado di liberare Babbo Natale da un terribile incantesimo.

La bellissima ma crudele Regina Tormenta, infatti, dopo avergli congelato il cuore, si è impadronita della magica slitta di Babbo Natale per portare a termine il suo diabolico piano: sostituirsi a lui e, durante la notte di Natale, portare freddo e gelo su tutto il globo in modo da impedire lo scioglimento del Polo Nord e del suo meraviglioso palazzo. Nikolas, l'apprendista di Babbo Natale, e Rudolph, la fidata renna dal naso rosso, dovranno allora avventurarsi nei boschi incantati della Svizzera alla ricerca del Vecchio Gnomo Saggio, il solo in grado di indicare loro il luogo dove crescono le tredici erbe necessarie per realizzare la magica pozione capace di sciogliere l'incantesimo e liberare Babbo Natale.



Si tratta di uno spettacolo esuberante, che offre al pubblico una girandola di avventure e colpi di scena per un vero e proprio Fantasy in stile musical emozionante e divertente.

Prodotto da Fondazione Aida e Ricola, porta la firma di Raffaele Latagliata, attore e regista che spazia da anni tra il teatro di prosa e quello musicale, che ha realizzato anche la drammaturgia assieme a Pino Costalunga.

Liriche e musiche originali sono di Laura Facci.

Gli interpreti sono stati selezionati fra gli oltre duecento candidati provenienti da tutta Italia che hanno risposto ad un bando e sono Carlo Alberto Montori (Babbo Natale e Gnomo saggio), Marco Gabrielli (Nikolas), Danny Bignotti (Renna Rudolf) e Agnese Falongo (Tormenta e Dora).

Il musical si avvale inoltre della partecipazione straordinaria dei danzatori Elisa Cipriani e Luca Condello (nei ruolo di Riffo e Raffo) solisti del corpo di ballo della Fondazione Arena di Verona.

Il musical è stato allestito grazie al sostegno dell'Assessorato all'Istruzione del Comune di Verona e l'evento è organizzato in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino.

Al termine della rappresentazione i bambini potranno intrattenersi a teatro per fare amicizia e gustare in compagnia una merenda offerta da SAIT - Cooperative Trentine. Potranno inoltre assaggiare le caramelle Ricola e assaporare il potere delle erbe officinali svizzere.

Ogni bambino riceverà, infatti, il suo personale sacchettino con le originali caramelle alle erbe, per portare con sé la magia delle 13 erbe Ricola.

