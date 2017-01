Sorpresa a Fondo, vince ha Ciaspolada il trentino Cesare Maestri

06/01/2017

Fra le donne della 44ª edizione, tris della Laia Andreu Trias, seconda Isabella Morlini

Esito a sorpresa per la 44ª edizione de La Ciaspolada della Val di Non, che ha visto salire sul gradino più alto del podio il trentino Cesare Maestri, protagonista di una gara tutta d'attacco.

Il 23enne giudicariese di Bolbeno, azzurro della corsa in montagna e già settimo un anno fa alla sua prima partecipazione, ha sfruttato i tratti in salita per fare la differenza e ha condotto gara solitaria per la quasi totalità degli 8,2 km del percorso, disegnato nella piana tra Fondo e Sarnonico, con partenza da località Pradiei e arrivo appena sopra il Palanaunia.

L'ultimo successo di un trentino nella classicissima della corsa con racchette da neve risaliva al 2008, quando a imporsi fu l'atleta di casa Giuliano Battocletti.

Secondo posto per il campano Antonello Landi, terzo il veneto Filippo Barizza, anche loro per la volta sul podio a La Ciaspolada.



Quarto il neozelandese pluridecorato della corsa in montagna Jonathan Wyatt, mentre il campione in carica Alex Baldaccini, vincitore nel 2016, non è mai riuscito a entrare nel vivo della corsa.

Al femminile, successo come da pronostico per la catalana Laia Andreu Trias, con la generosissima emiliana Isabella Morlini (reduce da un pesante ciclo di cure sostenute per combattere una brutta malattia), straordinaria seconda davanti alla fiemmese ex azzurra dello sci di fondo Antonella Confortola, terza.

A seguire, tutto il festoso e lungo serpentone dei 2000 «bisonti» che hanno vivacizzato la 44ª edizione dell'evento organizzato dalla Podistica Novella e onorato al meglio la memoria dell'ideatore della manifestazione Alessandro Bertagnolli, tristemente scomparso nell'anno appena passato.

