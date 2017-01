The day after - El dì dopo – Di Cornelio Galas

06/01/2017

Oh, zènt per stràa che me domanda: «Cossa è suzès: no te fài pù el giornalista?»

Abbiamo pubblicato ieri la lettera di dimissioni dall’Ordine dei Giornalisti del nostro stimato collega Cornelio Galas e, come era immaginabile, si è sollevato mezzo mondo.

In realtà, il suo gesto clamoroso è un J’accuse! all’incongruenza del sistema: dopo quarant’anni di lavoro e di giusta pensione, l’Ordine gli chiede di seguire i corsi di aggiornamento, altrimenti…



Oh, zènt per stràa che me domanda: «Cossa è suzès: no te fài pù el giornalista?»

Altri che te varda de sbiéch: «Hat ciapà na pàca en testa?».

E... «Scusa neh... ma i ne parla en giro da temp... Elo vera che te volévi empicarte?»

E altri che te manda la solidarietà: come dir, che zamài no te pòi pù scriver sui giornài.



Me vei da rider, me vei da pianzer. No la gò sù con nesùni diaolporco.

Però basta, basta scónderse drio l'erba gramigna. Se devo propri dirla tuta no m'è mai piasù l'ambaradàm dei giornalisti.

Quei (non tuti per fortuna) che - come diséva el pòr Gaber - i gà la libertà de scriver, ma no de pensar.

Quei che - podrìa far nomi e cognomi - i devènta diretori e ala prima riuniom i dìs: «Basta giornai che gronda sangue». Po', al prim fato de nera i te domanda anca el numer de scarpe del mort copà.



Quei che osc'ia, el diretor de Rai Uno el m'ha dit che «'l tò articol su la Vela d'Oro no 'l va bem... daghe na limada valà».

Quei che... ha telefonà l'Orvea: «Basta co ste tabèle comparative dei prèzi a Riva e Arco se no... i ne tira via la reclam».

Quei che «Me racomando el discorso del Flam domam de sera... Scriver che gh'èra tanta zent neh».



Quei che «Lassa perder valà quel putel arestà per droga... che ha telefonà anca el pretór».

Quei che «Te ghe dài massa soldi ai colaboratori... Dàte na regolada se no col cazzo che te devènti caposervizio».

Quei che «L'è colpa tua se avèm dovù assumer quel zòven... Te ghe févi scriver massa».



Quei che «Dài, torna a l'Adige, che te dém en mam l'online visto che con Flash te sei n'esperto zamai».

Quei che «Ma scolta, l'è mezanòt... Alora sta foto de quel che s'è brusà co la miscela del motorim arìvela o no?».

Podrìa nar envanti per stimane, per mesi.

Basta. Me vergogno da per mi sol a scriver ’ste ròbe.

Stéme bem cari ex coleghi. Fé polito se podé.

© Riproduzione riservata